*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：米国の休場を前に買い戻され続伸
11月27日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比12pt高の692pt。なお、高値は693pt、安値は680pt、日中取引高は2721枚。前日26日の米国市場のダウ平均は続伸。年内の利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。金利安も支援し、相場は終日堅調に推移した。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)でも労働市場の弱さが指摘され、長期金利が一段と低下すると、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt高の684ptからスタートした。米国の株高と長期金利低下を受けて、朝方から堅調地合いが持続。米国市場が感謝祭で休場となるため、売り手の買い戻しが加速し、午後は上げ幅を拡大した。日足一目均衡表の転換線を上回ってきたことで、テクニカル的な底打ちも意識され、引けにかけて上げ幅を拡大。続伸となる692ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では技術承継機構＜319A＞やデータセクション＜3905＞などが上昇した。《SK》
