*14:07JST 日経平均VIは大幅に低下、株価堅調で警戒感が後退

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比-4.10（低下率12.33％）の29.16と大幅に低下している。なお、今日ここまでの高値は31.64、安値は29.16。

昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では、引き続き国内長期金利の上昇や、日中関係悪化が経済に及ぼす影響が懸念されているが、今日は取引開始後も株価が堅調で、日経225先物が大幅高となっていることからボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退。日経VIは昨日の水準を大幅に下回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》