出来高変化率ランキング（13時台）～岡本硝子、助川電などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月27日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3195＞ ジェネパ 781700 86134.22 197.42% 0.0751%
＜7746＞ 岡本硝子 13481600 940060.06 173.16% 0.2266%
＜4935＞ リベルタ 279700 144238.96 148.27% 0.0736%
＜4565＞ ネクセラファーマ 2458900 544148.88 147.29% -0.0935%
＜2342＞ トランスGG 9107700 736064.26 145.88% 0.3238%
＜1712＞ ダイセキソリュ 26400 16566.28 139.53% -0.0037%
＜1541＞ 純プラ信 138055 311499.591 131.08% 0.0141%
＜2525＞ NZAM 225 3098 3836064.00% 1.2731%
＜7727＞ オーバル 288200 54939.64 126.53% 0.043%
＜1674＞ プラチナETF 4347 30074.847 125.11% 0.0404%
＜7711＞ 助川電 1105600 2733041.6 117.33% 0.0838%
＜8418＞ 山口FG 1957400 1373868.5 108.25% 0.1053%
＜6993＞ 大黒屋 66249100 2369685.24 106.43% 0.2631%
＜7914＞ 共同印 201200 102062.74 105.63% -0.0074%
＜3911＞ Aiming 467100 40666.26 99.67% 0.0303%
＜4813＞ ACCESS 684200 121989 99.22% 0.0036%
＜3772＞ ウェルス 67900 34151.94 98.43% 0.0084%
＜3236＞ プロパスト 624200 68882.28 96.12% 0.0645%
＜7388＞ FPパートナー 291900 233823.06 94.69% -0.0572%
＜1308＞ 上場TPX 730854 1031456.434 90.12% 0.0046%
<2096> GXオフィスJリ 13553 6347.124 89.44% 0.0093%
<2764> ひらまつ 337800 15902.96 86.46% 0%
<9412> スカパーJSA 1446000 1340931 84.82% 0.1096%
<2841> iFナス100H 232222 168923.839 82.95% 0.0033%
<2694> 焼肉坂井 1746400 51866.02 80.18% -0.0142%
<2743> ピクセル 3472000 112262.86 78.61% -0.1315%
<6659> メディアリンク 2874800 64603.02 76.28% 0.04%
<1591> NFJPX400 1694 23014.097 74.17% 0.0019%
<3131> シンデンハイテ 32800 43429.76 72.92% 0.0139%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
