出来高変化率ランキング（13時台）～岡本硝子、助川電などがランクイン

2025年11月27日 14:03

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月27日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3195＞ ジェネパ　　　　　 　781700 　86134.22　 197.42% 0.0751%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　 　13481600 　940060.06　 173.16% 0.2266%
＜4935＞ リベルタ　　　　　 　279700 　144238.96　 148.27% 0.0736%
＜4565＞ ネクセラファーマ　 　2458900 　544148.88　 147.29% -0.0935%
＜2342＞ トランスGG　　　 　9107700 　736064.26　 145.88% 0.3238%
＜1712＞ ダイセキソリュ　　 　26400 　16566.28　 139.53% -0.0037%
＜1541＞ 純プラ信　　　　　 　138055 　311499.591　 131.08% 0.0141%
＜2525＞ NZAM　　　　　 　225 　3098　 3836064.00% 1.2731%
＜7727＞ オーバル　　　　　 　288200 　54939.64　 126.53% 0.043%
＜1674＞ プラチナETF　　 　4347 　30074.847　 125.11% 0.0404%
＜7711＞ 助川電　　　　　　 　1105600 　2733041.6　 117.33% 0.0838%
＜8418＞ 山口FG　　　　　 　1957400 　1373868.5　 108.25% 0.1053%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　 　66249100 　2369685.24　 106.43% 0.2631%
＜7914＞ 共同印　　　　　　 　201200 　102062.74　 105.63% -0.0074%
＜3911＞ Aiming　　　 　467100 　40666.26　 99.67% 0.0303%
＜4813＞ ACCESS　　　 　684200 　121989　 99.22% 0.0036%
＜3772＞ ウェルス　　　　　 　67900 　34151.94　 98.43% 0.0084%
＜3236＞ プロパスト　　　　 　624200 　68882.28　 96.12% 0.0645%
＜7388＞ FPパートナー　　 　291900 　233823.06　 94.69% -0.0572%
＜1308＞ 上場TPX　　　　 　730854 　1031456.434　 90.12% 0.0046%
<2096> GXオフィスJリ　 　13553 　6347.124　 89.44% 0.0093%
<2764> ひらまつ　　　　　 　337800 　15902.96　 86.46% 0%
<9412> スカパーJSA　　 　1446000 　1340931　 84.82% 0.1096%
<2841> iFナス100H　 　232222 　168923.839　 82.95% 0.0033%
<2694> 焼肉坂井　　　　　 　1746400 　51866.02　 80.18% -0.0142%
<2743> ピクセル　　　　　 　3472000 　112262.86　 78.61% -0.1315%
<6659> メディアリンク　　 　2874800 　64603.02　 76.28% 0.04%
<1591> NFJPX400　 　1694 　23014.097　 74.17% 0.0019%
<3131> シンデンハイテ　　 　32800 　43429.76　 72.92% 0.0139%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

