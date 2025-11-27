*13:14JST 株式会社アイリッジ：2026年3月期中間決算説明文字起こし（8）

株式会社アイリッジ＜3917＞：2026年3月期中間決算説明文字起こし（7）の続き



ここから先のページでは、今期上期にリリースしたアプリやサービス提供の事例をご紹介しております。詳細は後ほどご確認いただければと思いますので、ここでは簡単にご説明いたします。

まず、JR西日本向けの新決済サービス「Wesmo!アプリ」の開発事例です。同社には、これまでも「WESTER」や「tabiwa」アプリなどの開発支援を行っており、今後も開発パートナーとして継続的にサービス提供を行ってまいります。

こちらはつくばエクスプレス公式アプリの開発事例です。先ほどの事例も含めて当社は鉄道系には強みを持っており、現時点ではアプリストアでもGoogle Playで4.2、App Storeで4.8と共に高評価をいただいています。

続きまして、LINEを活用した駐車場サービスに関する実証実験の支援事例です。本案件は、当社とグループ会社Qoil（コイル）の双方で支援したもので、グループシナジー最大化に向け、今後もこうしたグループ横断の支援事例を増やしていきたいと考えております。

こちらは、日本生命アプリへの「APPBOX」導入事例です。APPBOXは大手企業を中心に導入が進んでおり、既存アプリにも組み込めることから、本支援の実現に至りました。

こちらは、先ほども触れましたディップとの事例です。EX-DX領域で共同開発を進めているサービス「バイトルトーク」への新機能実装に関するご紹介となります。



株式会社アイリッジ：2026年3月期中間決算説明文字起こし（9）に続く