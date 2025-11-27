*13:08JST 株式会社アイリッジ：2026年3月期中間決算説明文字起こし（5）

販売管理費は、採用を中心とする先行投資に伴い、人件費・採用費などが増加しております。

当社プロダクトを導入しているスマートフォンで、月に1回以上アプリを利用しているユーザー数（MAU）は、大口取引先1社の解約影響を受けたものの、引き続き平均1億ユーザー超で推移しております。既存取引先の利用トレンドとしても増加基調が続いております。

ストック型収益については、ライセンス料等が順調に推移しました。EX-DX 領域の継続的な契約形態による開発支援案件の増加や、ストック型収益の積み上げが寄与し、前年同期比 +41.1％となりました。

こちらのページは四半期ごとの業績推移をまとめた資料となっております。詳細は後ほどご確認いただければと存じます。



