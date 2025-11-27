*12:37JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日続伸、アドバンテストが1銘柄で約268円分押し上げ

27日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり129銘柄、値下がり94銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は続伸。644.31円高の50203.38円（出来高概算9億8112万株）で前場の取引を終えている。

26日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は314.67ドル高の47427.12ドル、ナスダックは189.10ポイント高の23214.69で取引を終了した。年内の利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。金利安も支援し、相場は終日堅調に推移した。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した地区連銀経済報告（ベージュブック）でも労働市場の弱さが指摘され、長期金利が一段と低下すると、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では不動産管理・開発、半導体・同製造装置が上昇した一方、メディア・娯楽が下落した。

米株式市場の動向を横目に、27日の日経平均は309.72円高の49868.79円と続伸して取引を開始した。寄り付き後は買いが先行し、特に米ハイテク株の上昇を受けて半導体関連を中心に物色が強まった。加えて、海外で長期金利が弱含んだことも支えとなり、全体として買い優勢の展開となった。とはいえ、国内での金利動向や為替の不透明感が背景にあるとの見方もあり、需給には慎重さが残った。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、イビデン＜4062＞、レーザーテック＜6920＞、豊田通商＜8015＞、ソニーG＜6758＞、ファナック＜6954＞、コナミG＜9766＞、信越化＜4063＞、京セラ＜6971＞、スクリン＜7735＞、ダイキン＜6367＞、ネクソン＜3659＞などの銘柄が上昇。

一方、中外薬＜4519＞、テルモ＜4543＞、エーザイ＜4523＞、塩野義＜4507＞、セコム＜9735＞、第一三共<4568>、リクルートHD<6098>、バンナムHD<7832>、SMC<6273>、エムスリー<2413>、ホンダ<7267>、大塚HD<4578>、任天堂<7974>、東京海上<8766>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、電気機器、鉱業、化学、ガラス・土石製品などが上昇。一方、医薬品、石油・石炭製品、ゴム製品、精密機器、輸送用機器などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約268円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、イビデン＜4062＞、レーザーテック＜6920＞、豊田通商＜8015＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは中外薬＜4519＞となり1銘柄で日経平均を約11円押し下げた。同2位はテルモ＜4543＞となり、セコム＜9735＞、エーザイ＜4523＞、塩野義薬＜4507＞、第一三共<4568>、バンナムHD<7832>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 50203.38(+644.31)

値上がり銘柄数 129(寄与度+730.37)

値下がり銘柄数 94(寄与度-86.06)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 20465 1005 268.74

＜9984＞ ソフトバンクG 16895 635 127.35

＜8035＞ 東エレク 32210 1040 104.29

＜6762＞ TDK 2545 76.5 38.36

＜4062＞ イビデン 11460 555 18.55

＜6920＞ レーザーテック 27715 1090 14.57

＜8015＞ 豊田通商 4951 101 10.13

＜9766＞ コナミG 24010 250 8.36

＜6758＞ ソニーG 4572 47 7.86

＜6954＞ ファナック 4979 44 7.35

＜4063＞ 信越化 4655 38 6.35

＜6971＞ 京セラ 2134.5 22.5 6.02

＜6367＞ ダイキン工業 20255 160 5.35

＜7735＞ SCREEN 12920 375 5.01

＜3659＞ ネクソン 3749 59 3.94

<7911> TOPPAN 4808 229 3.83

<5803> フジクラ 18145 110 3.68

<5802> 住友電気工業 6158 107 3.58

<6501> 日立製作所 4952 99 3.31

<9983> ファーストリテ 57030 40 3.21



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4519＞ 中外製薬 8448 -116 -11.63

＜4543＞ テルモ 2445.5 -21.5 -5.75

＜9735＞ セコム 5384 -56 -3.74

＜4523＞ エーザイ 4920 -111 -3.71

＜4507＞ 塩野義製薬 2723 -37 -3.71

<4568> 第一三共 3827 -35 -3.51

<7832> バンナムHD 4555 -30 -3.01

<6273> SMC 54020 -840 -2.81

<6098> リクルートHD 8008 -28 -2.81

<2413> エムスリー 2622.5 -28 -2.25

<7267> ホンダ 1559 -11 -2.21

<4578> 大塚HD 8969 -58 -1.94

<7974> 任天堂 13180 -55 -1.84

<8766> 東京海上HD 5519 -35 -1.75

<4503> アステラス製薬 1973 -10 -1.67

<1963> 日揮HD 1881.5 -48 -1.60

<6146> ディスコ 43760 -230 -1.54

<4502> 武田薬品工業 4490 -45 -1.50

<4452> 花王 6379 -44 -1.47

<8630> SOMPO 4898 -70 -1.40《CS》