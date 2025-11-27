関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ジェネパ、リベルタなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月27日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3195＞ ジェネパ 500900 86134.22 142.32% 0.1048%
＜4935＞ リベルタ 220900 144238.96 119.01% 0.0689%
＜2525＞ NZAM225 2664 38360.64 108.73% 0.0139%
＜1308＞ 上場TPX 712919 1031456.434 87.21% 0.0066%
＜3236＞ プロパスト 533900 68882.28 77.96% 0.0824%
＜3911＞ Aiming 383700 40666.26 76.76% 0.0432%
＜2096＞ GXオフィスJリ 12082 6347.124 76.43% 0.0084%
＜7711＞ 助川電 760900 2733041.6 73.59% 0.0752%
＜2342＞ トランスGG 4708900 736064.26 63.54% 0.2105%
＜7388＞ FPパートナー 221000 233823.06 62.82% -0.0568%
＜2524＞ NZAMTPX 21880 34324.43 62.26% 0.0072%
＜3131＞ シンデンハイテ 29800 43429.76 62.08% 0.0143%
＜7914＞ 共同印 135700 102062.74 60.12% -0.0006%
＜6993＞ 大黒屋 43603900 2369685.24 56.72% 0.3684%
＜8418＞ 山口FG 1238100 1373868.5 55.38% 0.0907%
＜4565＞ ネクセラファーマ 1042600 544148.88 48.96% -0.0958%
＜2743＞ ピクセル 2616400 112262.86 47.88% -0.1315%
＜3772＞ ウェルス 42400 34151.94 45.36% 0.0018%
＜153A＞ カウリス 150800 143070.56 39.13% 0.0349%
＜6659＞ メディアリンク 2039600 64603.02 38.57% 0.02%
<8338> 筑波銀行 1297500 301555.62 38.38% 0.0398%
<4813> ACCESS 385500 121989 36.13% 0.0072%
<8095> アステナHD 766700 241874.1 28.42% -0.0146%
<202A> 豆蔵 331300 784348.08 28.36% 0.1374%
<7746> 岡本硝子 3933200 940060.06 22.57% 0.11%
<3726> フォーシーズH 80500 35587.88 22.36% 0.046%
<1541> 純プラ信 50868 311499.591 20.06% 0.0131%
<9286> エネクスインフラ 5851 226279.7 19.95% -0.0565%
<1674> プラチナETF 1692 30074.847 19.82% 0.0329%
<3547> 串カツ田中 214700 320588.84 15.41% -0.0473%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
