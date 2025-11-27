ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ジェネパ、リベルタなどがランクイン

2025年11月27日 10:37

記事提供元：フィスコ

*10:37JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ジェネパ、リベルタなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月27日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3195＞ ジェネパ　　　　　 500900 　86134.22　 142.32% 0.1048%
＜4935＞ リベルタ　　　　　　220900 　144238.96　 119.01% 0.0689%
＜2525＞ NZAM225　　　2664 　38360.64　 108.73% 0.0139%
＜1308＞ 上場TPX　　　　　712919 　1031456.434　 87.21% 0.0066%
＜3236＞ プロパスト　　　　　533900 　68882.28　 77.96% 0.0824%
＜3911＞ Aiming　　　　383700 　40666.26　 76.76% 0.0432%
＜2096＞ GXオフィスJリ　　12082 　6347.124　 76.43% 0.0084%
＜7711＞ 助川電　　　　　　　760900 　2733041.6　 73.59% 0.0752%
＜2342＞ トランスGG　　　　4708900 　736064.26　 63.54% 0.2105%
＜7388＞ FPパートナー　　　221000 　233823.06　 62.82% -0.0568%
＜2524＞ NZAMTPX　　　21880 　34324.43　 62.26% 0.0072%
＜3131＞ シンデンハイテ　　　29800 　43429.76　 62.08% 0.0143%
＜7914＞ 共同印　　　　　　　135700 　102062.74　 60.12% -0.0006%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　　43603900 　2369685.24　 56.72% 0.3684%
＜8418＞ 山口FG　　　　　　1238100 　1373868.5　 55.38% 0.0907%
＜4565＞ ネクセラファーマ　　1042600 　544148.88　 48.96% -0.0958%
＜2743＞ ピクセル　　　　　　2616400 　112262.86　 47.88% -0.1315%
＜3772＞ ウェルス　　　　　　42400 　34151.94　 45.36% 0.0018%
＜153A＞ カウリス　　　　　　150800 　143070.56　 39.13% 0.0349%
＜6659＞ メディアリンク　　　2039600 　64603.02　 38.57% 0.02%
<8338> 筑波銀行　　　　　　1297500 　301555.62　 38.38% 0.0398%
<4813> ACCESS　　　　385500 　121989　 36.13% 0.0072%
<8095> アステナHD　　　　766700 　241874.1　 28.42% -0.0146%
<202A> 豆蔵　　　　　　　　331300 　784348.08　 28.36% 0.1374%
<7746> 岡本硝子　　　　　　3933200 　940060.06　 22.57% 0.11%
<3726> フォーシーズH　　　80500 　35587.88　 22.36% 0.046%
<1541> 純プラ信　　　　　　50868 　311499.591　 20.06% 0.0131%
<9286> エネクスインフラ　　5851 　226279.7　 19.95% -0.0565%
<1674> プラチナETF　　　1692 　30074.847　 19.82% 0.0329%
<3547> 串カツ田中　　　　　214700 　320588.84　 15.41% -0.0473%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

