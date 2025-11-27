関連記事
11/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 11/27
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（49559.07、+899.55）
・NYダウは上昇（47427.12、+314.67）
・ナスダック総合指数は上昇（23214.69、+189.10）
・SOX指数は上昇（6899.46、+185.28）
・シカゴ日経225先物は上昇（50110、+430）
・VIX指数は低下（17.19、-1.37）
・米長期金利は低下
・米原油先物相場は上昇（58.65、+0.70）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・国債買い入れオペ(日本銀行)
・野口旭日銀審議委員が大分県金融経済懇談会で講演、同記者会見
・HUMAN MADEが東証グロースに新規上場
・10月中国工業利益
・10月ユーロ圏マネーサプライ
・11月ユーロ圏消費者信頼感指数
・11月ユーロ圏景況感指数
・11月ブラジルFGVインフレIGPM
・欧州中央銀行（ECB）議事要旨(10月会合)
・韓国中央銀行が政策金利発表
・米国株式市場は祝日のため休場(感謝祭)《ST》
