11/27の強弱材料

*08:25JST 11/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（49559.07、+899.55）

・NYダウは上昇（47427.12、+314.67）

・ナスダック総合指数は上昇（23214.69、+189.10）

・SOX指数は上昇（6899.46、+185.28）

・シカゴ日経225先物は上昇（50110、+430）

・VIX指数は低下（17.19、-1.37）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（58.65、+0.70）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・国債買い入れオペ(日本銀行)

・野口旭日銀審議委員が大分県金融経済懇談会で講演、同記者会見

・HUMAN MADEが東証グロースに新規上場

・10月中国工業利益

・10月ユーロ圏マネーサプライ

・11月ユーロ圏消費者信頼感指数

・11月ユーロ圏景況感指数

・11月ブラジルFGVインフレIGPM

・欧州中央銀行（ECB）議事要旨(10月会合)

・韓国中央銀行が政策金利発表

・米国株式市場は祝日のため休場(感謝祭)《ST》