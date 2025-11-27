関連記事
ADR日本株ランキング～アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比430円高の50110円～
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル156.41円換算）で、アドバンテスト＜6857＞、東京エレク＜8035＞、ダイキン工業＜6367＞、ディスコ＜6146＞、日立製作所＜6501＞、ソフトバンクG＜9984＞、オリックス＜8591＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比430円高の50110円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均314.67ドル高の47427.12ドル、ナスダックは189.10ポイント高の23214.69で取引を終了した。年内の利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。金利安も支援し、相場は終日堅調に推移した。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)でも労働市場の弱さが指摘され、長期金利が一段と低下すると、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。
26日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円74銭まで上昇後、156円29銭まで下落し、156円43銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想外に前週から減少し、労働市場の底堅さが示され、ドル売りがいったん後退した。その後に発表された米11月シカゴ購買部協会景気指数が大幅に低下したほか、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した米・地区連銀経済報告(ベージュブック)で労働市場の需要の弱さが指摘され、12月利下げ観測が強まりドル売りが再開した。ユーロ・ドルは1.1547ドルへ下落後、1.1601ドルまで上昇し、1.1596ドルで引けた。
NY原油先物1月限は反発（NYMEX原油1月限終値：58.65 ↑0.70）。
■ADR上昇率上位銘柄（26日）
＜2801＞ キッコーマン 20.35ドル 1591円 （166.5円） +11.69％
＜5020＞ ENEOS 14.5ドル 1134円 （97円） +9.35％
＜6857＞ アドバンテスト 127.6ドル 19958円 （498円） +2.56％
＜9107＞ 川崎汽船 13.62ドル 2130円 （53円） +2.55％
＜8035＞ 東京エレク 101.81ドル 31848円 （678円） +2.18％
■ADR下落率下位銘柄（26日）
銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
＜7182＞ ゆうちょ銀行 10.45ドル 1634円 （-233.5円） -12.5％
＜8830＞ 住友不動産 22.8ドル 7132円 （-416円） -5.51％
＜6178＞ 日本郵政 9.15ドル 1431円 （-80円） -5.29％
＜9503＞ 関西電力 8.09ドル 2531円 （-126円） -4.74％
＜7259＞ アイシン精機 17.2ドル 2690円 （-97.5円） -3.5％
■その他ADR銘柄（26日）
銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比
＜2914＞ 日本たばこ産業 18.87ドル 5903円 （56円）
＜3382＞ セブン&アイ・HD 13.84ドル 2165円 （4円）
＜4063＞ 信越化学工業 14.85ドル 4645円 （28円）
＜4502＞ 武田薬品工業 14.52ドル 4542円 （7円）
＜4519＞ 中外製薬 27.5ドル 8603円 （39円）
<4543> テルモ 15.82ドル 2474円 （7円）
<4568> 第一三共 24.75ドル 3871円 （9円）
<4661> オリエンランド 19.36ドル 3028円 （8円）
<4901> 富士フイルム 10.71ドル 3350円 （20円）
<5108> ブリヂストン 23.48ドル 7345円 （55円）
<6098> リクルートHD 10.3ドル 8055円 （19円）
＜6146＞ ディスコ 28.6ドル 44733円 （743円）
＜6178＞ 日本郵政 9.15ドル 1431円 （-80円）
<6201> 豊田自動織機 112.55ドル 17604円 （114円）
<6273> SMC 17.7ドル 55369円 （509円）
<6301> 小松製作所 33.17ドル 5188円 （25円）
＜6367＞ ダイキン工業 13.11ドル 20505円 （410円）
＜6501＞ 日立製作所 31.52ドル 4930円 （77円）
<6503> 三菱電機 55.09ドル 4308円 （49円）
<6594> 日本電産 3.09ドル 1933円 （-25円）
<6702> 富士通 27.07ドル 4234円 （35円）
<6723> ルネサス 5.92ドル 1852円 （18円）
<6758> ソニー 29.08ドル 4548円 （23円）
＜6857＞ アドバンテスト 127.6ドル 19958円 （498円）
<6902> デンソー 13.21ドル 2066円 （6.5円）
<6954> ファナック 15.95ドル 4989円 （54円）
<6981> 村田製作所 10.23ドル 3200円 （31円）
＜7182＞ ゆうちょ銀行 10.45ドル 1634円 （-233.5円）
<7203> トヨタ自動車 202.44ドル 3166円 （25円）
<7267> 本田技研工業 30.3ドル 1580円 （10円）
<7741> HOYA 152.81ドル 23901円 （251円）
<7751> キヤノン 29.42ドル 4602円 （31円）
<7974> 任天堂 21.22ドル 13276円 （41円）
<8001> 伊藤忠商事 120.06ドル 9390円 （102円）
<8002> 丸紅 261.04ドル 4083円 （47円）
<8031> 三井物産 534.5ドル 4180円 （47円）
＜8035＞ 東京エレク 101.81ドル 31848円 （678円）
<8053> 住友商事 30.84ドル 4824円 （65円）
<8058> 三菱商事 23.71ドル 3708円 （24円）
<8306> 三菱UFJFG 15.81ドル 2473円 （26円）
<8316> 三井住友FG 17.84ドル 4651円 （27円）
<8411> みずほFG 7.09ドル 5545円 （69円）
＜8591＞ オリックス 27.02ドル 4226円 （63円）
<8725> MS&ADインシHD 22.04ドル 3447円 （30円）
<8766> 東京海上HD 35.86ドル 5609円 （55円）
<8801> 三井不動産 35.5ドル 1851円 （14円）
<9432> NTT 24.81ドル 155円 （-0.3円）
<9433> KDDI 17.31ドル 2707円 （3円）
<9983> ファーストリテ 36.74ドル 57465円 （475円）
＜9984＞ ソフトバンクG 52.8ドル 16517円 （257円）《ST》
