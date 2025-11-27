関連記事
26日のNY市場は続伸
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;47427.12;+314.67Nasdaq;23214.69;+189.10CME225;50110;+430(大証比)
[NY市場データ]
26日のNY市場は続伸。ダウ平均314.67ドル高の47427.12ドル、ナスダックは189.10ポイント高の23214.69で取引を終了した。年内の利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。金利安も支援し、相場は終日堅調に推移した。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)でも労働市場の弱さが指摘され、長期金利が一段と低下すると、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では不動産管理・開発、半導体・同製造装置が上昇した一方、メディア・娯楽が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比430円高の50110円。ADR市場では、対東証比較（1ドル156.41円換算）で、アドバンテスト＜6857＞、東京エレク＜8035＞、ダイキン工業＜6367＞、ディスコ＜6146＞、日立製作所＜6501＞、ソフトバンクG＜9984＞、オリックス＜8591＞などが上昇し、全般買い優勢となった。《ST》
