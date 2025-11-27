*08:13JST 米国株式市場は続伸、年内の利下げ期待受けた買い続く（26日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（26日）

DEC24

Ｏ 49235（ドル建て）

Ｈ 50230

Ｌ 49020

Ｃ 50135 大証比+455（イブニング比+15）

Vol 3923



DEC24

Ｏ 49175（円建て）

Ｈ 50200

Ｌ 48980

Ｃ 50110 大証比+430（イブニング比-10）

Vol 19596

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（26日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.41円換算）で、アドバンテスト＜6857＞、東京

エレク＜8035＞、ダイキン工業＜6367＞、ディスコ＜6146＞、日立製作所＜6501＞、ソフト

バンクG＜9984＞、オリックス＜8591＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 202.44 2.18 3166 25

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.81 0.32 2473 26

8035 (TOELY) 東京エレク 101.81 0.71 31848 678

6758 (SONY.N) ソニー 29.08 0.48 4548 23

9432 (NTTYY) NTT 24.81 0.36 155 -0.3

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.71 0.30 3708 24

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.52 0.77 4930 77

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.74 0.65 57465 475

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 52.80 2.76 16517 257

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.85 0.40 4645 28

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 120.06 2.76 9390 102

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 17.84 0.44 4651 27

8031 (MITSY) 三井物産 534.50 16.87 4180 47

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.30 0.29 8055 19

4568 (DSNKY) 第一三共 24.75 0.09 3871 9

9433 (KDDIY) KDDI 17.31 0.21 2707 3

7974 (NTDOY) 任天堂 21.22 0.11 13276 41

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.86 0.59 5609 55

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.30 0.34 1580 10

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.87 0.00 5903 56

6902 (DNZOY) デンソー 13.21 0.20 2066 6.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.50 0.50 8603 39

4661 (OLCLY) オリエンランド 19.36 0.16 3028 8

8411 (MFG.N) みずほFG 7.09 0.23 5545 69

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.11 0.43 20505 410

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.52 0.02 4542 7

7741 (HOCPY) HOYA 152.81 2.96 23901 251

6503 (MIELY) 三菱電機 55.09 1.31 4308 49

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.23 0.26 3200 31

7751 (CAJPY) キヤノン 29.42 0.48 4602 31

6273 (SMCAY) SMC 17.70 0.35 55369 509

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.45 0.00 1634 -233.5

6146 (DSCSY) ディスコ 28.60 0.70 44733 743

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.84 0.20 2165 4

8053 (SSUMY) 住友商事 30.84 0.07 4824 65

6702 (FJTSY) 富士通 27.07 0.45 4234 35

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 112.55 0.91 17604 114

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.48 0.35 7345 55

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.15 0.00 1431 -80

8002 (MARUY) 丸紅 261.04 8.32 4083 47

6723 (RNECY) ルネサス 5.92 0.17 1852 18

6954 (FANUY) ファナック 15.95 0.38 4989 54

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.04 0.38 3447 30

8801 (MTSFY) 三井不動産 35.50 0.70 1851 14

6301 (KMTUY) 小松製作所 33.17 0.54 5188 25

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.71 0.02 3350 20

6594 (NJDCY) 日本電産 3.09 0.04 1933 -25

6857 (ATEYY) アドバンテスト 127.60 4.10 19958 498

4543 (TRUMY) テルモ 15.82 0.22 2474 7

8591 (IX.N) オリックス 27.02 0.28 4226 63

（時価総額上位50位、1ドル156.41円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 20.35 1591 166.5 11.69

5020 (JXHLY) ENEOS 14.50 1134 97 9.35

6857 (ATEYY) アドバンテスト 127.60 19958 498 2.56

9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.62 2130 53 2.55

8035 (TOELY) 東京エレク 101.81 31848 678 2.18

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（26日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.45 1634 -233.5 -12.50

8830 (SURYY) 住友不動産 22.80 7132 -416 -5.51

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.15 1431 -80 -5.29

9503 (KAEPY) 関西電力 8.09 2531 -126 -4.74

7259 (ASEKY) アイシン精機 17.20 2690 -97.5 -3.50



「米国株式市場概況」（26日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47427.12 前日比：314.67

始値：47196.15 高値：47571.40 安値：47196.15

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23214.69 前日比：189.10

始値：23163.19 高値：23280.58 安値：23074.39

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6812.61 前日比：46.73

始値：6793.55 高値：6831.44 安値：6783.87

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.642％ 米10年国債 3.996％



米国株式市場は続伸。ダウ平均314.67ドル高の47427.12ドル、ナスダックは189.10

ポイント高の23214.69で取引を終了した。

年内の利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。金利安も支援し、相場

は終日堅調に推移した。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した地区連銀経済報告

(ベージュブック)でも労働市場の弱さが指摘され、長期金利が一段と低下すると、

終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では不動産管理・開発、半導体・同

製造装置が上昇した一方、メディア・娯楽が下落した。

金融プラットフォームを運営するロビンフッド・マーケッツ（HOOD）はマーケット

メーカーのサスケハンナ・インターナショナル・グループと協力し先物、派生商品

サービスを開始すると発表し、上昇。カジュアル衣料会社のアーバン・アウトフィ

ッターズ（URBN）は第3四半期決算で純売上が市場予想を上回り、上昇。動画配信の

ネットフリックス（NFLX）はメディアのワーナー・ブラザース・ディスカバリー（W

BD）買収に向けて、積極的な案を提示するとの報道で、上昇。

コンピューターメーカーのHP（HPQ）は四半期決算で業績見通しが予想を下回り、従

業員削減計画を発表し、下落した。農機具メーカーのディア（DE）は四半期決算で

関税による影響が2026年もさらに深刻化し、農家による高額商品の購入が控えられ

る見通しだと警告し、売られた。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は10月末以来の低水準となる16.93まで低下した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》