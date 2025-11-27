*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か

本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸となりそうだ。前日26日のダウ平均は314.67ドル高の47427.12ドル、ナスダックは189.10pt高の23214.69ptで取引を終了した。年内の利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。金利安も支援し、相場は終日堅調に推移した。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)でも労働市場の弱さが指摘され、長期金利が一段と低下すると、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は続伸となりそうだ。米国の株高と長期金利安が続いており、投資家心理の安定が期待される。VIX指数も低下しているほか、5日移動平均線も上抜いているため、短期資金を中心に買い優勢となる可能性が高い。一方、戻り売り圧力は強いと思われるため、25日移動平均線や日足一目均衡表の基準線の位置する700pt処が目先の上値抵抗として意識されそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt高の684ptで終えている。上値のメドは700pt、下値のメドは675ptとする。《SK》