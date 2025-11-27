シンクロ・フード、キッチンカー「モビマル」登録1万突破――47都道府県で全国展開へ加速

■登録車両5,500台超、都市圏から地方へ広がる移動販売ネットワーク

シンクロ・フード<3963>(東証プライム)は11月26日、同社が運営するキッチンカーのプラットフォーム「モビマル」の登録事業者数が全国で1万を突破したと発表した。登録は東名阪を中心に拡大し、近年は地方部でも増勢が続く。現在は47都道府県でマッチング実績を持ち、登録車両も5,500台を超えるなど、都市圏にとどまらない全国規模のサービスへ成長している点が特徴である。活用シーンも広がり、イベント、自治体、学校、企業福利厚生など幅広い領域で導入が進んでいる。

同社によれば、特に大規模イベントでの出店実績が伸びており、大阪・関西万博関連の長期出店では184日間で累計105,270食を提供した。大規模会場で求められるオペレーション精度、衛生管理、提供スピードが評価され、キッチンカーがイベント運営における食インフラとして機能し得ることを示したという。モビマルの出店は、ライブやフェス、撮影現場、学園祭、企業行事、地域イベントなどへ波及し、テーマパークや展示会、スポーツ大会など多様な場へ拡大している。

事業者支援機能の強化も進む。同社は食材・包材の購入支援、キャッシュレス決済導入、車検・レンタカー紹介、スポットワーカー募集など、運営全体を支えるサービスを提供している。さらに、会員データとAIを活用した最適出店提案にも着手しており、売上データや応募データを分析し、収益最大化につながる出店パターンの提示を目指す。1万人規模の会員基盤を活用したプロモーション支援や縁日形式など多様な出店形態への対応も進め、移動販売文化を基盤に地域活性化へ寄与するプラットフォームとして進化している。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

