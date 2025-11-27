*07:05JST NY株式：NYダウは314ドル高、年内の利下げ期待受けた買い続く

米国株式市場は続伸。ダウ平均314.67ドル高の47427.12ドル、ナスダックは189.10ポイント高の23214.69で取引を終了した。

年内の利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。金利安も支援し、相場は終日堅調に推移した。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)でも労働市場の弱さが指摘され、長期金利が一段と低下すると、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では不動産管理・開発、半導体・同製造装置が上昇した一方、メディア・娯楽が下落した。

金融プラットフォームを運営するロビンフッド・マーケッツ（HOOD）はマーケットメーカーのサスケハンナ・インターナショナル・グループと協力し先物、派生商品サービスを開始すると発表し、上昇。カジュアル衣料会社のアーバン・アウトフィッターズ（URBN）は第3四半期決算で純売上が市場予想を上回り、上昇。動画配信のネットフリックス（NFLX）はメディアのワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）買収に向けて、積極的な案を提示するとの報道で、上昇。

コンピューターメーカーのHP（HPQ）は四半期決算で業績見通しが予想を下回り、従業員削減計画を発表し、下落した。農機具メーカーのディア（DE）は四半期決算で関税による影響が2026年もさらに深刻化し、農家による高額商品の購入が控えられる見通しだと警告し、売られた。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は10月末以来の低水準となる16.93まで低下した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》