*05:13JST 11月26日のNY為替概況

26日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円74銭まで上昇後、156円29銭まで下落し、引けた。

米先週分新規失業保険申請件数が予想外に前週から減少し、労働市場の底堅さが示され、ドル売りがいったん後退した。その後に発表された米11月シカゴ購買部協会景気指数が大幅に低下したほか、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した米・地区連銀経済報告(ベージュブック)で労働市場の需要の弱さが指摘され、ドル売りが再開した。

ユーロ・ドルは1.1547ドルへ下落後、1.1601ドルまで上昇し、引けた。

ユーロ・円は180円90銭へ下落後、181円46銭まで上昇した。

ポンド・ドルは1.3176ドルから1.3238ドルまで上昇。

英政府が発表した予算案が好感され、ポンド買いにつながった。

ドル・スイスは0.8084フランへ上昇後、0.8041フランまで下落した。



[経済指標]

・米・先週分新規失業保険申請件数（11/22）：21.6万件（予想：22.5万件、前回22.2万件←22万件）

・米・失業保険継続受給者数（11/15）：196万人（予想：196.3万人、前回195.3万人←197.4万人）

・米・9月耐久財受注速報：前月比＋0.5％（予想＋0.5％、8月＋3.0％←＋2.9％）

・米・11月シカゴ購買部協会景気指数：36.3（予想：43.6、10月：43.8）《KY》