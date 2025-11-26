*23:04JST 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は予想外に減少、ドル買い

米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（11/22）は前週から予想外に6000件減の21.6万件となった。4月初旬来の低水準。また、失業保険継続受給者数（11/15）は196万人と、前回から増加。予想は下回った。また前回も195.3万人と、197.4万人から下方修正された。

米9月耐久財受注速報は前月比＋0.5％と、8月＋3.0％から伸びが鈍化。

新規失業保険申請件数の予想外の減少でドル買いが強まった。ドル・円は156円34銭から156円68銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1583ドルから1.1551ドルまで下落。ポンド・ドルは1.3224ドルの高値から1.3184ドルまで下落した。



[経済指標]

・米・先週分新規失業保険申請件数（11/22）：21.6万件（予想：22.5万件、前回22.2万件←22万件）

・米・失業保険継続受給者数（11/15）：196万人（予想：196.3万人、前回195.3万人←197.4万人）

・米・9月耐久財受注速報：前月比＋0.5％（予想＋0.5％、8月＋3.0％←＋2.9％）《KY》