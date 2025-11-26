*18:08JST 26日の香港市場概況：香港市場は小幅高

26日の香港市場は小幅高。主要88銘柄で構成されるハンセン指数が前日比33.53ポイント（0.13％）高の25928.08ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）は4.06ポイント（0.04％）高の9162.37ポイントで引けた。

25日の米国株高は支援材料になるとみられたが、大きな影響はなかった。来年1月にも預金準備率や政策金利を引き下げる可能性があるとの見方が広がっているが、国内関連の新規材料には乏しく、伸び悩んだ。ハンセン指数の構成銘柄では51が上昇、32が下落、変わらずは5。

ハンセン指数の構成銘柄では、デリバリー事業大手の美団（3690/HK）が5.7％高、宅配サービス中国大手の中通快逓（2057/HK）が4.2％高、中国ニット衣料最大手の申洲国際集団HD（2313/HK）が3.2％高、医薬関連もしっかり。江蘇恒瑞医薬（1276/HK）が4.6％高、三生製薬（1530/HK）が3.8％、石薬集団（1093/HK）が2.3％高。消費セクターの一角もしっかり。組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（325/HK）が2.1％高、免税店の中国旅遊集団中免（1880/HK）が3.3％高。

半面、プラットフォーマー関連の銘柄は弱含み。ショート動画投稿アプリの快手科技（1024/HK）が2.8％安、動画配信プラットフォーム中国大手のビリビリ（9626/HK）が2.4％、音楽配信大手の騰訊音楽娯楽集団（テンセント・ミュージック：1698/HK）が2.2％安で26日の取引を終えた。《AK》