*17:39JST 26日の中国本土市場概況：中国本土市場は小幅安

26日の中国本土市場は小幅安。主要指標の上海総合指数は前日比5.84ポイント（0.15％）安の3864.18ポイントで引けた。

来年1月にも預金準備率や政策金利を引き下げる可能性があるとの見方が広がっているが、国内関連の新規材料には乏しく、伸び悩んだ。銀行・保険株の下げが影響したようだ。中国工商銀行（601398/SH）と中国銀行（601988/SH）は1.8％安、中国農業銀行（601288/SH）が1.6％安、中国人民保険集団（601319/SH）は1.2％安。軍需産業関連も弱含み。長城軍工（601606/SH）が8.0％安、軍用電子機器の中国海防（600764/SH）は5.6％安。

そのほかでは、深セン市明微電子股分（688699/SH）、蘇州長光華芯光電技術（688048/SH）が20.0％高と値を上げたが、江蘇厚生新能源科技（688426/SH）は10.8％安とさえない値動きとなった。一方、ハイテク株はしっかり。半導体製造装置の瑞芯微（603893/SH）が4.2％高、富士康工業互聯網（601138/SH）が4.1％高と強い動きを見せた。

なお、外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.69ポイント（0.27％）安の251.81ポイント、深センB株指数が2.86ポイント（0.22％）安の1289.46ポイントで26日の取引を終了した。《AK》