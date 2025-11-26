関連記事
東京為替：ドル・円は切り返し、夕方に円売り再開
26日の東京市場でドル・円は切り返し。日銀の早期追加利上げ期待で円買いが先行し、午前中に55円65銭まで値を下げる場面もあった。その後は日経平均株価の急伸で円売りに振れ、午後は持ち直し。夕方にかけて円売り再開で156円46銭まで値を上げた。
・ユ-ロ・円は180円35銭から181円26銭まで上昇。
・ユ-ロ・ドルは1.1563ドルから1.1595ドルまで値を上げた。
・日経平均株価：始値49,012.25円、高値49,749.59円、安値48,964.19円、終値49,559.07円(前日比899.55円高)
・17時時点：ドル・円156円30-40銭、ユ-ロ・円181円00-10銭
【金融政策】
・NZ準備銀行政策金利：2.25％（予想：2.25％、前回：2.50％）
【要人発言】
・中国外務省
「日本の台湾に関する声明は十分ではない」
「日本は台湾問題に関する立場を明確にする必要がある」
「日本は早急に発言を撤回する必要」
・高市首相
「円安、状況見ながら必要な手立てを講じる」
「為替の動向について申し上げることはない」
「高市円安なのかどうかわからない、市場の動き注視する」
「経済対策、金利の状況見ながら必ず両立させていく」
・NZ準備銀行（RBNZ）声明
「金利を2.50％に据え置くか、2.25％に引き下げるかの選択肢について議論した」
「5対1の賛成多数で引き下げを決定」」
・ホークスビー・NZ準備銀行（RBNZ）総裁
「軌道は2026年の金利が据え置きとなることと一致している」
「インフレ見通しに対するリスクは均衡している」
【経済政策】
・豪・10月消費者物価指数：前年比+3.8％（予想：+3.6％、9月：+3.5％）《TY》
