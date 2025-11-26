関連記事
東証グロ－ス指数は大幅反発、外部環境の追い風受け押し目買い
東証グロース市場指数 895.88 ＋20.94／出来高 2億3865万株／売買代金 1209億円東証グロース市場250指数 684.67 +17.36／出来高 1億2972万株／売買代金 838億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅反発。値上がり銘柄数は416、値下がり銘柄数は151、変わらずは41。
前日25日の米株式市場でダウ平均は大幅に3日続伸。雇用関連指標や小売売上高が予想を下回ったことに加え、消費者信頼感指数の低下や、次期FRB議長候補として国家経済会議（NEC）のハセット委員長が「最有力候補」と伝えられると12月の利下げ確率がさらに上昇し、金利安が好感され株価の支えとなった。
今日のグロ－ス市場は終日、買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は3.77％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇し、海外市場で米長期金利が低下するなど、外部環境の追い風を受け、今日の新興市場は買いが先行して始まった。昨日の米株式市場では、ダウ平均が大幅上昇となる一方、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が0.67％上昇、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が0.16％上昇と、ダウ平均と比べ上昇率が限定的だった。これを受け、今日の東京市場では主力半導体関連株や人工知能（AI）関連株など東証プライムの一部の銘柄の集中物色にはならず、幅広い銘柄に買いが入り、新興市場にも投資資金が向かいやすかった。一方、国内長期金利の上昇や日中関係悪化の経済への影響などが引き続き懸念材料となっているが、東証グロース市場指数が昨日1.5％を超す下げとなった後ということもあり、今日の新興市場は外部環境を追い風に押し目買いが優勢の展開となり、東証グロース市場指数は本日の高値引けとなった。
個別では、12月2日をもって東証スタンダード市場へ上場市場区分を変更すると発表したシリコンスタ＜3907＞、次世代Wi-Fi規格の実証実験で長距離音声通信に成功したと発表したビーマップ＜4316＞、PAI-1阻害薬RS5614の第2相治験で患者投与が完了したと発表したレナサイエンス＜4889＞、東海東京インテリジェンス・ラボが目標株価を引き上げたMTG＜7806＞が上げた。時価総額上位銘柄では、フリー＜4478＞やサンバイオ＜4592＞が上昇。値上がり率上位には、免疫生物＜4570＞、TORICO＜7138＞などが顔を出した。
一方、200日線に上値を阻まれたDELTA-P＜4598＞、18日高値で達成感意識され手仕舞い売りが続いたWOLVES＜194A＞、前日大幅高で買い一巡後に失速したRetty＜7356＞、前日ストップ高の余勢を駆って上伸したが買いが続かず失速したメディア総研＜9242＞が下げた。時価総額上位銘柄では、技術承継機構＜319A＞やグロービング＜277A＞が下落。値下がり率上位には、マスカットG＜195A＞、スパイダープラス＜4192＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4570|免疫生物研究所 | 2119| 400| 23.27|
2| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 189| 28| 17.39|
3| 4424|Ａｍａｚｉａ | 705| 100| 16.53|
4| 7806|ＭＴＧ | 4490| 520| 13.10|
5| 338A|Ｚｅｎｍｕ | 6410| 710| 12.46|
6| 6085|アキテクツＳＪ | 381| 38| 11.08|
7| 6046|リンクバル | 154| 14| 10.00|
8| 7318|セレンディップ | 4550| 400| 9.64|
9| 3195|ジェネパ | 572| 50| 9.58|
10| 3777|環境フレンドリーＨＤ | 47| 4| 9.30|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4598|ＤＥＬＴＡ－Ｐ | 501| -41| -7.56|
2| 9242|メディア総研 | 2014| -153| -7.06|
3| 194A|ＷＯＬＶＥＳ | 1925| -116| -5.68|
4| 195A|ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ | 792| -44| -5.26|
5| 7356|Ｒｅｔｔｙ | 176| -9| -4.86|
6| 4192|スパイダープラス | 309| -14| -4.33|
7| 5242|アイズ | 1148| -50| -4.17|
8| 3986|ビーブレイク | 1335| -52| -3.75|
9| 340A|ジグザグ | 412| -16| -3.74|
10| 9227|マイクロ波化学 | 710| -27| -3.66|《SK》
