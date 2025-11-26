ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、ソフトバンクGやアドバンテストが2銘柄で約276円分押し上げ

2025年11月26日 16:35

印刷

記事提供元：フィスコ

*16:35JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、ソフトバンクGやアドバンテストが2銘柄で約276円分押し上げ
26日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり209銘柄、値下がり16銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日25日の米国株式市場は続伸。雇用関連指標や小売売上高が予想を下回り年内の利下げ期待が高まったが、一部ハイテクが重しとなった。その後、消費者信頼感指数の低下や、次期FRB議長候補として国家経済会議のハセット委員長が「最有力候補」と伝えられると12月の利下げ確率がさらに上昇し金利安が好感された。

米株市場を横目に本日の日経平均は続伸して取引を開始、寄付き直後から大きく上げ幅を広げた。その後は高値圏でもみ合う展開となり、大幅高で取引を終了した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなったほか、日経平均は48000円台半ばが下値支持帯として意識されており、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。投資家心理が改善する中、東証プライム市場の幅広い銘柄がプラス圏で推移しており、終日買い手優位の状況が続いた。

大引けの日経平均は前営業日比899.55円高の49559.07円となった。東証プライム市場の売買高は23億2167万株、売買代金は6兆1067億円だった。業種別では、証券・商品先物取引業、電気・ガス業、銀行業など多くの業種が上昇した一方で、海運業のみ下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は88.2％、対して値下がり銘柄は9.7％となっている。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約174円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、ソニーG＜6758＞、フジクラ＜5803＞、信越化＜4063＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはイビデン＜4062＞となり1銘柄で日経平均を約14円押し下げた。同2位はキッコーマン＜2801＞となり、コナミG＜9766＞、キーエンス＜6861＞、トレンド＜4704＞、ベイカレント＜6532＞、郵船＜9101＞などがつづいた。


*15:00現在

日経平均株価 　49559.07(+899.55)

値上がり銘柄数 209(寄与度+926.96)
値下がり銘柄数 16(寄与度-27.41)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　16260　 870　174.48
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19460　 380　101.61
＜9983＞　ファーストリテ　　　 56990　 1000　 80.22
＜6098＞　リクルートHD　　　　 8036　 290　 29.08
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 4525　 137　 22.90
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 18035　 655　 21.89
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4617　 127　 21.23
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8564　 206　 20.66
＜6954＞　ファナック　　　　　　4935　 119　 19.89
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2704　 37　 14.84
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 9027　 367　 12.27
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 20095　 365　 12.20
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　4850　 121　 12.13
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3141　 64　 10.70
<8031>　三井物産　　　　　　　4133　 146　 9.76
<4543>　テルモ　　　　　　　　2467　 36　 9.63
<6981>　村田製作所　　　　　　3169　 113　 9.07
<6146>　ディスコ　　　　　　 43990　 1230　 8.22
<7741>　HOYA　　　　　　 23650　 485　 8.11
<6988>　日東電工　　　　　　　3797　 46　 7.69

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜4062＞　イビデン　　　　　　 10905　 -425　-14.21
＜2801＞　キッコーマン　　　　1424.5　 -24　 -4.01
＜9766＞　コナミG　　　　　　　23760　 -70　 -2.34
＜6861＞　キーエンス　　　　　 53550　 -500　 -1.67
＜4704＞　トレンドマイクロ　　　7772　 -48　 -1.60
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6711　 -38　 -1.27
＜9101＞　日本郵船　　　　　　　4901　 -40　 -0.40
<5802>　住友電気工業　　　　　6051　 -11　 -0.37
<9064>　ヤマトHD　　　　　　 2254　 -11　 -0.37
<4324>　電通グループ　　　　　3464　 -8　 -0.27
<9104>　商船三井　　　　　　　4391　 -21　 -0.21
<9434>　ソフトバンク　　　　 224.4　 -0.6　 -0.20
<1925>　大和ハウス工業　　　　5335　 -5　 -0.17
<6701>　日本電気　　　　　　　6009　 -9　 -0.15
<5401>　日本製鉄　　　　　　　 616　 -8　 -0.13
<9147>　NXHD　　　　　　　3288　 -4　 -0.04《CS》

関連記事