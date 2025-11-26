*15:55JST 11月26日本国債市場：債券先物は134円96銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年12月限

寄付135円12銭 高値135円08銭 安値134円85銭 引け134円96銭

2年 476回 0.971％

5年 180回 1.324％

10年 379回 1.808％

20年 193回 2.814％



26日の債券先物12月限は135円12銭で取引を開始し、134円96銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.48％、10年債は4.01％、30年債は4.66％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.67％、英国債は4.49％、オーストラリア10年債は4.53％、NZ10年債は4.20％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・22：30 米・前週分新規失業保険申請件数（予想：22.5万件、前回：22.0万件）

・22：30 米・9月耐久財受注（予想：前月比+1.0％、8月：+2.9％）

・23：45 米・11月シカゴPMI（予想：44.3、10月：43.8）

・4：00 米・地区連銀経済報告公表

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》