関連記事
11月26日本国債市場：債券先物は134円96銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:55JST 11月26日本国債市場：債券先物は134円96銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年12月限
寄付135円12銭 高値135円08銭 安値134円85銭 引け134円96銭
2年 476回 0.971％
5年 180回 1.324％
10年 379回 1.808％
20年 193回 2.814％
26日の債券先物12月限は135円12銭で取引を開始し、134円96銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.48％、10年債は4.01％、30年債は4.66％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.67％、英国債は4.49％、オーストラリア10年債は4.53％、NZ10年債は4.20％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22：30 米・前週分新規失業保険申請件数（予想：22.5万件、前回：22.0万件）
・22：30 米・9月耐久財受注（予想：前月比+1.0％、8月：+2.9％）
・23：45 米・11月シカゴPMI（予想：44.3、10月：43.8）
・4：00 米・地区連銀経済報告公表
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク