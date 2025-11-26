関連記事
東証業種別ランキング：証券業が上昇率トップ
証券業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、銀行業、鉱業、金属製品、パルプ・紙なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほかの下落はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 証券業 ／ 792.08 ／ 3.82
2. 電力・ガス業 ／ 705.96 ／ 3.36
3. 銀行業 ／ 492.14 ／ 3.22
4. 鉱業 ／ 945.64 ／ 2.46
5. 金属製品 ／ 1,593.66 ／ 2.17
6. パルプ・紙 ／ 592.6 ／ 2.15
7. 繊維業 ／ 861.25 ／ 2.11
8. 情報・通信業 ／ 7,541.22 ／ 2.09
9. 保険業 ／ 2,864.2 ／ 2.05
10. サービス業 ／ 3,110.52 ／ 2.04
11. 不動産業 ／ 2,599.02 ／ 2.02
12. 水産・農林業 ／ 733.55 ／ 1.99
13. 機械 ／ 4,169.88 ／ 1.97
14. 卸売業 ／ 4,827.09 ／ 1.93
15. 非鉄金属 ／ 3,315.01 ／ 1.90
16. 輸送用機器 ／ 4,934.9 ／ 1.88
17. ゴム製品 ／ 5,691.56 ／ 1.79
18. 電気機器 ／ 6,180.42 ／ 1.78
19. 建設業 ／ 2,653.89 ／ 1.77
20. 化学工業 ／ 2,526.47 ／ 1.77
21. 小売業 ／ 2,350.19 ／ 1.77
22. 医薬品 ／ 3,914.55 ／ 1.75
23. 石油・石炭製品 ／ 2,327.23 ／ 1.72
24. 精密機器 ／ 13,174.65 ／ 1.70
25. 食料品 ／ 2,523.75 ／ 1.46
26. 空運業 ／ 239.44 ／ 1.41
27. その他製品 ／ 7,588.36 ／ 1.40
28. その他金融業 ／ 1,209.85 ／ 1.30
29. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,386.08 ／ 1.23
30. ガラス・土石製品 ／ 1,735.77 ／ 0.98
31. 陸運業 ／ 2,345.78 ／ 0.85
32. 鉄鋼 ／ 753.63 ／ 0.21
33. 海運業 ／ 1,706.22 ／ -0.43《CS》
