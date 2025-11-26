*14:28JST 米国株見通し：伸び悩みか、景気の先行きに警戒も

（14時00分現在）

S&P500先物 6,801.00（+19.50）

ナスダック100先物 25,186.75（+101.25）



米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は100ドル高。米長期金利は戻りが鈍く、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。



25日のNY市場は続伸。ダウは664ドル高の47112ドルで取引を終え、3営業日続けて上昇した。米連邦準備制度理事会（FRB）による年内追加利下げ観測が強まり、景気支援への期待が買いを誘った。民間雇用統計が労働市場の軟化を示し、金利先安観が台頭。金融株や景気敏感株が幅広く買われた。AI半導体を巡る競争激化が意識され、エヌビディアは反落。半面、メタ・プラットフォームズはAI半導体活用計画を材料に買われた。



本日は伸び悩みか。前日までの経済指標が弱めの内容で、今晩発表予定の耐久財受注や新規失業保険申請件数が悪化すれば、12月利下げ観測が一段と強まりやすい。金利低下を好感した買いが入る可能性がある。一方で、景気減速懸念が投資家心理を抑制しそうだ。ベストバイの好業績を受け、感謝祭シーズンを前に小売関連への物色が続く見通し。半面、AI関連株ではバブル懸念が根強く、高値警戒感からナスダックの上値は重い展開も想定される。《TY》