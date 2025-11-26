関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～ピクセラ、ニッケなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月26日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜9242＞ メディ総研 124900 17118.6 299.50% 0.0004%
＜6731＞ ピクセラ 13100400 45658.96 277.77% 0.1621%
＜378A＞ ヒット 202100 38333.3 266.85% -0.0138%
＜7035＞ anfac 249100 5234.82 244.91% 0.0246%
＜3245＞ ディア・ライフ 1108000 231431.18 190.03% -0.0586%
＜1899＞ 福田組 78300 130949.2 171.73% 0.0504%
＜2525＞ NZAM 225 1843 3094301.40% 1.4618%
＜1397＞ SMDAM225 1804 31122.228 140.28% 0.0217%
＜9449＞ GMO 693400 717039.32 139.59% 0.106%
＜5243＞ note 2581700 1179305.58 121.68% 0.1057%
＜8977＞ 阪急神RE 6059 347222.02 120.27% -0.0011%
＜7725＞ インタアクション 163400 73969.7 115.43% 0.0088%
＜3201＞ ニッケ 598000 306717.28 113.26% 0.0362%
＜7711＞ 助川電 835600 2038834.4 110.98% 0.1589%
＜4008＞ 住精化 84100 151669.6 107.61% 0.0095%
＜4026＞ 神島化 132200 79651.18 103.82% 0.0578%
＜6046＞ リンクバル 2291000 109513.48 100.59% 0.0857%
＜8095＞ アステナHD 870700 150757.04 97.88% 0.0042%
＜2445＞ タカミヤ 353200 74692.16 97.30% 0.0564%
＜2841＞ iFナス100H 221756 108567.376 95.69% 0.0116%
<7256> 河西工 698100 32109.52 92.24% 0.1067%
<9286> エネクスインフラ 6306 156441.28 90.54% 0.0151%
<404A> GX中国10 283948 112874.679 89.72% 0.013%
<3321> ミタチ 216500 134675.48 87.51% 0.0154%
<8362> 福井銀 67500 72669.54 86.62% 0.0564%
<3547> 串カツ田中 254300 214921.32 86.46% -0.0046%
<3656> KLab 10732500 1249413.88 85.80% 0.0878%
<2792> ハニーズHLD 217800 130772.06 84.36% 0.0182%
<9509> 北海電 12289600 6283786.17 83.69% 0.0651%
<338A> Zenmu 183600 543090.4 82.73% 0.1175%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
