出来高変化率ランキング（13時台）～ピクセラ、ニッケなどがランクイン

2025年11月26日 13:57

記事提供元：フィスコ

*13:57JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ピクセラ、ニッケなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月26日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜9242＞ メディ総研　　　　 　124900 　17118.6　 299.50% 0.0004%
＜6731＞ ピクセラ　　　　　 　13100400 　45658.96　 277.77% 0.1621%
＜378A＞ ヒット　　　　　　 　202100 　38333.3　 266.85% -0.0138%
＜7035＞ anfac　　　　 　249100 　5234.82　 244.91% 0.0246%
＜3245＞ ディア・ライフ　　 　1108000 　231431.18　 190.03% -0.0586%
＜1899＞ 福田組　　　　　　 　78300 　130949.2　 171.73% 0.0504%
＜2525＞ NZAM　　　　　 　225 　1843　 3094301.40% 1.4618%
＜1397＞ SMDAM225　 　1804 　31122.228　 140.28% 0.0217%
＜9449＞ GMO　　　　　　 　693400 　717039.32　 139.59% 0.106%
＜5243＞ note　　　　　 　2581700 　1179305.58　 121.68% 0.1057%
＜8977＞ 阪急神RE　　　　 　6059 　347222.02　 120.27% -0.0011%
＜7725＞ インタアクション　 　163400 　73969.7　 115.43% 0.0088%
＜3201＞ ニッケ　　　　　　 　598000 　306717.28　 113.26% 0.0362%
＜7711＞ 助川電　　　　　　 　835600 　2038834.4　 110.98% 0.1589%
＜4008＞ 住精化　　　　　　 　84100 　151669.6　 107.61% 0.0095%
＜4026＞ 神島化　　　　　　 　132200 　79651.18　 103.82% 0.0578%
＜6046＞ リンクバル　　　　 　2291000 　109513.48　 100.59% 0.0857%
＜8095＞ アステナHD　　　 　870700 　150757.04　 97.88% 0.0042%
＜2445＞ タカミヤ　　　　　 　353200 　74692.16　 97.30% 0.0564%
＜2841＞ iFナス100H　 　221756 　108567.376　 95.69% 0.0116%
<7256> 河西工　　　　　　 　698100 　32109.52　 92.24% 0.1067%
<9286> エネクスインフラ　 　6306 　156441.28　 90.54% 0.0151%
<404A> GX中国10　　　 　283948 　112874.679　 89.72% 0.013%
<3321> ミタチ　　　　　　 　216500 　134675.48　 87.51% 0.0154%
<8362> 福井銀　　　　　　 　67500 　72669.54　 86.62% 0.0564%
<3547> 串カツ田中　　　　 　254300 　214921.32　 86.46% -0.0046%
<3656> KLab　　　　　 　10732500 　1249413.88　 85.80% 0.0878%
<2792> ハニーズHLD　　 　217800 　130772.06　 84.36% 0.0182%
<9509> 北海電　　　　　　 　12289600 　6283786.17　 83.69% 0.0651%
<338A> Zenmu　　　　 　183600 　543090.4　 82.73% 0.1175%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

