*12:50JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、ソフトバンクGが1銘柄で約212円分押し上げ

26日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり213銘柄、値下がり12銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。946.05円高の49605.57円（出来高概算11億3792万株）で前場の取引を終えている。

前日25日の米国株式市場は続伸。ダウ平均664.18ドル高の47112.45ドル、ナスダックは153.58ポイント高の23025.59で取引を終了した。雇用関連指標や小売売上高が予想を下回り年内の利下げ期待が高まったが、一部ハイテクが重しとなった。その後、消費者信頼感指数の低下や、次期FRB議長候補として国家経済会議（NEC）のハセット委員長が「最有力候補」と伝えられると12月の利下げ確率がさらに上昇し金利安が好感されダウは一段高となった。ナスダックも終盤にかけて下げを消し、終了した。

米株市場を横目に、26日の日経平均は352.73円高の49,012.25円と続伸して取引を開始。寄付き直後から大きく上げ幅を広げる展開となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなったほか、海外市場で米長期金利が低下していることも安心感となった。さらに、日経平均は48,000円台半ばが下値支持帯として意識されており、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。

個別では、SBG＜9984＞、アドテスト＜6857＞、ファストリ＜9983＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、リクルート＜6098＞、ソニーG＜6758＞、中外薬＜4519＞、KDDI＜9433＞、信越化＜4063＞、大塚HD＜4578＞、フジクラ＜5803＞、ダイキン＜6367＞、豊田通商＜8015＞、日東電＜6988＞などの銘柄が上昇した。

一方、イビデン＜4062＞、キッコマン＜2801＞、ベイカレント＜6532＞、キーエンス＜6861＞、日揮HD＜1963＞、郵船<9101>、出光興産<5019>、日本製鉄<5401>、商船三井<9104>、サッポロHD<2501>、NXHD<9147>、電通グループ<4324>などの銘柄が下落した。

業種別では、証券・商品先物取引業、電気・ガス業、銀行業など多くの業種が上昇した一方で、海運業、鉄鋼の2業種のみ下落した。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約212円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、リクルートHD＜6098＞、ソニーG＜6758＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはイビデン＜4062＞となり1銘柄で日経平均を約19円押し下げた。同2位はキッコーマン＜2801＞となり、ベイカレント＜6532＞、キーエンス＜6861＞、日揮HD＜1963＞、郵船<9101>、出光興産<5019>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 49605.57(+946.05)

値上がり銘柄数 213(寄与度+977.88)

値下がり銘柄数 12(寄与度-31.83)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 16450 1060 212.59

＜6857＞ アドバンテ 19445 365 97.60

＜9983＞ ファーストリテ 56730 740 59.36

＜8035＞ 東エレク 31430 330 33.09

＜6954＞ ファナック 4975 159 26.57

＜6098＞ リクルートHD 7975 229 22.96

＜6758＞ ソニーG 4513 125 20.89

＜4519＞ 中外製薬 8562 204 20.46

＜9433＞ KDDI 2718 51 20.26

＜4063＞ 信越化 4610 120 20.06

＜4578＞ 大塚HD 9252 592 19.79

＜5803＞ フジクラ 17895 515 17.21

＜6367＞ ダイキン工業 20175 445 14.87

＜8015＞ 豊田通商 4872 143 14.34

＜6988＞ 日東電工 3834 83 13.87

<4543> テルモ 2471 40 10.56

<7741> HOYA 23760 595 9.94

<6762> TDK 2477 19 9.28

<7203> トヨタ自動車 3129 52 8.69

<6146> ディスコ 44060 1300 8.69



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4062＞ イビデン 10750 -580 -19.39

＜2801＞ キッコーマン 1421 -27.5 -4.60

＜6532＞ ベイカレント 6618 -131 -4.38

＜6861＞ キーエンス 53650 -400 -1.34

＜1963＞ 日揮HD 1908 -15.5 -0.52

<9101> 日本郵船 4890 -51 -0.51

<5019> 出光興産 1138 -7.5 -0.50

<5401> 日本製鉄 615 -9 -0.15

<9104> 商船三井 4397 -15 -0.15

<2501> サッポロHD 8124 -21 -0.14

<9147> NXHD 3279 -13 -0.13

<4324> 電通グループ 3471 -1 -0.03《CS》