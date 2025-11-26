日経平均は大幅続伸、買い優勢で上げ幅広げる／ランチタイムコメント

*12:14JST 日経平均は大幅続伸、買い優勢で上げ幅広げる

日経平均は大幅続伸。946.05円高の49605.57円（出来高概算11億3792万株）で前場の取引を終えている。

前日25日の米国株式市場は続伸。ダウ平均664.18ドル高の47112.45ドル、ナスダックは153.58ポイント高の23025.59で取引を終了した。雇用関連指標や小売売上高が予想を下回り年内の利下げ期待が高まったが、一部ハイテクが重しとなった。その後、消費者信頼感指数の低下や、次期FRB議長候補として国家経済会議（NEC）のハセット委員長が「最有力候補」と伝えられると12月の利下げ確率がさらに上昇し金利安が好感されダウは一段高となった。ナスダックも終盤にかけて下げを消し、終了した。

米株市場を横目に、26日の日経平均は352.73円高の49,012.25円と続伸して取引を開始。寄付き直後から大きく上げ幅を広げる展開となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなったほか、海外市場で米長期金利が低下していることも安心感となった。さらに、日経平均は48,000円台半ばが下値支持帯として意識されており、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。

個別では、ＳＢＧ＜9984＞、アドテスト＜6857＞、ファストリ＜9983＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、リクルート＜6098＞、ソニーＧ＜6758＞、中外薬＜4519＞、ＫＤＤＩ＜9433＞、信越化＜4063＞、大塚ＨＤ＜4578＞、フジクラ＜5803＞、ダイキン＜6367＞、豊田通商＜8015＞、日東電＜6988＞などの銘柄が上昇した。

一方、イビデン＜4062＞、キッコマン＜2801＞、ベイカレント＜6532＞、キーエンス＜6861＞、日揮ＨＤ＜1963＞、郵船<9101>、出光興産<5019>、日本製鉄<5401>、商船三井<9104>、サッポロＨＤ<2501>、ＮＸＨＤ<9147>、電通グループ<4324>などの銘柄が下落した。



業種別では、証券・商品先物取引業、電気・ガス業、銀行業など多くの業種が上昇した一方で、海運業、鉄鋼の2業種のみ下落した。

後場の日経平均株価は、堅調な値動きが続きそうだ。国内の投資家心理は改善しており、前場の日経平均の上げ幅は一時1000円を超える場面があった。東証の値上がり銘柄数は87.7％と幅広い銘柄に物色が向かっており、買い手優位の状況が続こう。そのほか、米国では27日に感謝祭の休日を控えており、来週の米国市場は様子見ムードも強まるとみられる。海外投資家の日本株への資金流入も細る公算がある一方、28日はブラックフライデーとなり、年末商戦の状況次第では個人消費の拡大が米国景気の支えになるとして、12月入り後の米国市場の明るい材料につながっていく可能性は残っている。《NH》