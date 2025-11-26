*08:59JST キッズバイオ、ワークマン◆今日のフィスコ注目銘柄◆

キッズバイオ＜4584＞

10月6日付「アルフレッサHD＜2784＞、カイオム・バイオサイエンス＜4583＞、台湾マイセナックス・バイオテックとの共同出資による合弁会社設立の基本合意について」の経過事項として、合弁会社設立に関する契約を締結することを決議した。厚生労働省の「医療施設等施設整備費補助金（バイオ後続品国内製造施設整備支援事業）」に採択されており、現在は、新規バイオシミラー医薬品の創出と国内初のバイオシミラーのサプライチェーン構築及び安定供給の実現に向けた取り組みを進めている。



ワークマン＜7564＞

利食いをこなしながら上昇トレンドを形成しており、上向きで推移するボリンジャーバンドの+1σと+2σとのレンジ内の値動きである。長期形状では月足の一目均衡表の雲下限を支持線に変えており、7170円辺りに位置する雲上限に接近。遅行スパンは実線を下から上に突き抜ける、上方シグナルを発生させている。雲突破からの一段の上昇が意識されやすいだろう。《CS》