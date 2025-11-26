関連記事
11/26の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（48659.52、+33.64）
・NYダウは上昇（47112.45、+664.18）
・ナスダック総合指数は上昇（23025.59、+153.58）
・SOX指数は上昇（6714.18、+10.98）
・シカゴ日経225先物は上昇（49145、+545）
・VIX指数は低下（18.56、-1.96）
・米長期金利は低下
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・為替相場は円高・ドル安（156.00-10）
・米原油先物相場は下落（57.95、-0.89）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・10月企業向けサービス価格指数
・9月景気先行CI指数
・9月景気一致指数
・10月工作機械受注
・10月豪州消費者物価指数
・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・欧州中央銀行（ECB）が金融安定報告公表
・10月ブラジル個人ローン・デフォルト率
・10月ブラジルローン残高
・10 月ブラジル融資残高
・11月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA-15)
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・9月米国耐久財受注
・11月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数
・米国地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
・英国予算案発表《ST》
