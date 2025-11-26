11/26の強弱材料

*08:29JST 11/26

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（48659.52、+33.64）

・NYダウは上昇（47112.45、+664.18）

・ナスダック総合指数は上昇（23025.59、+153.58）

・SOX指数は上昇（6714.18、+10.98）

・シカゴ日経225先物は上昇（49145、+545）

・VIX指数は低下（18.56、-1.96）

・米長期金利は低下

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・為替相場は円高・ドル安（156.00-10）

・米原油先物相場は下落（57.95、-0.89）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・10月企業向けサービス価格指数

・9月景気先行CI指数

・9月景気一致指数

・10月工作機械受注

・10月豪州消費者物価指数

・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・欧州中央銀行（ECB）が金融安定報告公表

・10月ブラジル個人ローン・デフォルト率

・10月ブラジルローン残高

・10 月ブラジル融資残高

・11月ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA-15)

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・9月米国耐久財受注

・11月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数

・米国地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

・英国予算案発表《ST》