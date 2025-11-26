関連記事
米国株高を映して買い先行へ／日経225・本日の想定レンジ
記事提供元：フィスコ
米国株高を映して買い先行へ
[本日の想定レンジ]25日のNYダウは664.18ドル高の47112.45ドル、ナスダック総合指数は153.58pt高の23025.59pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比545円高の49145円だった。本日は前日の米国株高を映して買いが先行して始まりそうだ。前日は米ハイテク株高を受けて半導体関連株が買われたものの、出資先企業の競争激化が警戒されたソフトバンクG＜9984＞の急落が相場の重しとなり、小反発にとどまった。ローソク足は連続して陰線を形成し、下落基調にある5日移動平均線（48870円）に上値を抑えられ、戻りの鈍さが意識されている。ただ。本日は年内の利下げ期待の高まりから上昇した前日の米国株高を背景にハイテク株中心に買い先行でスタートしそうだ。しかし、早期に節目の5万円などを回復しなければ、10月3日に形成したマド（45778円）を埋める展開になる可能性があることには注意が必要だろう。上値のめどは、心理的な節目の49000円、50000円、51000円、下値のめどは、19日の安値（48235円）や心理的な節目の48000円、47000円などが挙げられる。
[予想レンジ]上限49800円－下限49000円《SK》
