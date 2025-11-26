*08:14JST 25日の米国市場ダイジェスト：NYダウは664ドル高、年内の利下げ期待高まる

■NY株式：NYダウは664ドル高、年内の利下げ期待高まる

米国株式市場は続伸。ダウ平均664.18ドル高の47112.45ドル、ナスダックは153.58ポイント高の23025.59で取引を終了した。

雇用関連指標や小売売上高が予想を下回り年内の利下げ期待が高まったが、一部ハイテクが重しとなり、寄り付き後、まちまち。その後、消費者信頼感指数の低下や、次期FRB議長候補として国家経済会議（NEC）のハセット委員長が「最有力候補」と伝えられると12月の利下げ確率がさらに上昇し金利安が好感されダウは一段高となった。ナスダックも終盤にかけて下げを消し、終了。セクター別では耐久消費財・アパレル、消費者サービスが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）はソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）がグーグルの人工知能（AI）チップ導入を協議しているとの報道で、買われた。メタ・プラットフォームズ（META）も上昇。競合となる半導体のエヌビディア（NVDA）やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は競争激化を警戒し、それぞれ売られた。

カジュアル衣料品小売のアバークロンビー＆フィッチ（ANF）は第3四半期決算で売上が強く、通期見通しを引き上げ、上昇。同業のギャップ（GAP）も連れ高となった。百貨店のコールズ（KSS）は第3四半期決算で予想外に調整後の1株当たり利益を計上、既存店売上の通期見通しを上方修正し、上昇。家電量販チェーンのベスト・バイ（BBY）も第3四半期決算で売上高が増加し、通期見通しを上方修正し、買われた。

コンピューターメーカーのデル・テクノロジー（DELL）は取引終了後に第3四半期決算を発表。売上高は予想に満たなかったが、AI出荷増で通期見通しを上方修正し、時間外取引で買われている。

（Horiko Capital Management LLC）



■NY為替：低調な米経済指標を受けてドル弱含み

25日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円40銭から155円80銭まで下落し、156円08銭で引けた。米民間のADP週次雇用が前週に続き減少したほか米9月小売売上高の伸びが冴えず、さらに、11月消費者信頼感指数の低下に加え、次期FRB議長候補としてハセット国家経済会議（NEC）委員長が最有力候補と報じられると、12月利下げ観測が強まり長期金利が低下。ドル売りに拍車がかかった。その後、政府高官がまだベッセント米財務長官が面談を終了していないとの発言報道でドル売りが後退した。

ユーロ・ドルは1.1542ドルから1.1586ドルまで上昇し、1.1570ドルで引けた。ユーロ・円は180円33銭から180円71銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3133ドルから1.3214ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8095フランから0.8057フランまで下落した。



■NY原油：反落で57.95ドル、需給緩和を意識した売りが強まる

NY原油先物1月限は反落（NYMEX原油1月限終値：57.95 ↓0.89）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－0.89ドル（－1.51％）の57.95ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.10－58.96ドル。アジア市場の序盤で58.96ドルまで買われたが、需給緩和を意識した売りが強まり、米国市場の中盤にかけて57.10ドルまで下落。ただ、その後は米国金利の先安観は消えていないことや押し目買いが入ったことなどで下げ止まった。通常取引終了後の時間外取引では主に58ドルを挟んだ水準で推移。



■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 52.48ドル +0.55ドル（+1.05％）

モルガン・スタンレー（MS） 165.43ドル +2.60ドル（+1.59％）

ゴールドマン・サックス（GS）802.32ドル +11.61ドル（+1.46％）

インテル（INTC） 35.83ドル +0.04ドル（+0.11％）

アップル（AAPL） 276.97ドル +1.05ドル（+0.38％）

アルファベット（GOOG） 323.64ドル +5.17ドル（+1.62％）

メタ（META） 636.22ドル +23.17ドル（+3.77％）

キャタピラー（CAT） 566.61ドル +7.01ドル（+1.25％）

アルコア（AA） 39.20ドル +0.48ドル（+1.23％）

ウォルマート（WMT） 107.00ドル +2.94ドル（+2.82％）《ST》