25日のNY市場は続伸
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;47112.45;+664.18Nasdaq;23025.59;+153.58CME225;49145;+545(大証比)
[NY市場データ]
25日のNY市場は続伸。ダウ平均664.18ドル高の47112.45ドル、ナスダックは153.58ポイント高の23025.59で取引を終了した。雇用関連指標や小売売上高が予想を下回り年内の利下げ期待が高まったが、一部ハイテクが重しとなり、寄り付き後、まちまち。その後、消費者信頼感指数の低下や、次期FRB議長候補として国家経済会議（NEC）のハセット委員長が「最有力候補」と伝えられると12月の利下げ確率がさらに上昇し金利安が好感されダウは一段高となった。ナスダックも終盤にかけて下げを消し、終了。セクター別では耐久消費財・アパレル、消費者サービスが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比545円高の49145円。ADR市場では、対東証比較（1ドル156.03円換算）で、日本たばこ産業＜2914＞、日立製作所＜6501＞、ディスコ＜6146＞、村田製作所＜6981＞、みずほFG＜8411＞、ソニー＜6758＞、三菱UFJFG＜8306＞などが上昇し、全般買い優勢となった。《ST》
