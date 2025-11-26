*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い一巡後は上値の重い展開か

本日の東証グロース市場250指数先物は、買い一巡後は上値の重い展開を予想する。前日25日のダウ平均は664.18ドル高の47112.45ドル、ナスダックは153.58pt高の23025.59ptで取引を終了した。雇用関連指標や小売売上高が予想を下回り年内の利下げ期待が高まったが、一部ハイテクが重しとなり、寄り付き後、まちまち。その後、消費者信頼感指数の低下や、次期FRB議長候補として国家経済会議（NEC）のハセット委員長が「最有力候補」と伝えられると12月の利下げ確率がさらに上昇し金利安が好感されダウは一段高となった。ナスダックも終盤にかけて下げを消し、終了。上昇した米株市場を横目に、買い一巡後は上値の重い展開を予想する。朝方は米株高を好感した買いが優勢となりそうなものの、このところ相関性は低く、戻り待ちの売りにさらされそうだ。3カ月以上下降トレンドが継続している中、5日移動平均線を上回る局面では売り圧力が高く、伸び悩みの動きは継続しそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比8pt高の672ptで終えている。上値のメドは680pt、下値のメドは660ptとする。《SK》