サイフューズ、福岡証券取引所Q-Board市場へ重複上場承認

■12月2日に福岡での上場追加、地域連携を強化

サイフューズ<4892>(東証グロース)は11月25日、福岡証券取引所Q-Board市場への重複上場が承認されたと発表した。これにより同社株式は12月2日付で、東京証券取引所グロース市場に加え、福岡証券取引所でも売買可能となる。同社は2022年に東証グロース市場へ上場しており、再生医療・細胞治療分野を中心に複数事業を展開してきた。

今回の重複上場は、福岡・九州地域での産学官連携の強化、福岡バイオコミュニティとの連携、バイオメディカルコミュニティ構想の推進など、同社の地域密着型の事業展開を一段と加速させる狙いがある。福岡からアジアを含むグローバル展開を進めてきた経緯や、地域創生に繋がる事業活動・IR活動の拡充を通じて企業価値を高める方針を示した。

同社は創業地である福岡での医療・産業活性化、九州企業とのパートナーシップ拡大を掲げ、ステークホルダーとの接点を増やし事業理解と認知度向上を図るとしている。重複上場によって2市場での流動性確保が見込まれ、永続的な企業成長への取り組みを継続するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

