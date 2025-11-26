関連記事
今日の注目スケジュール：工作機械受注、NZ中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注など
記事提供元：フィスコ
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(10月) 3.0％
14:00 景気先行CI指数(9月) 108.0
14:00 景気一致指数(9月) 114.6
15:00 工作機械受注(10月) 16.8％
＜海外＞
09:30 豪・消費者物価指数(10月) 3.4％ 3.5％
10:00 NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 2.25％ 2.50％
18:00 欧・ECBが金融安定報告公表
20:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(10月) 6.7％
20:30 ブ・ローン残高(10月) 1.1％
20:30 ブ・融資残高(10月) 6兆8440億レアル
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(11月) 4.94％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22万件
22:30 米・耐久財受注(9月) 2.9％
23:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(11月) 43.8
28:00 米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
英・予算案発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
