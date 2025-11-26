ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：工作機械受注、NZ中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注など

2025年11月26日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、NZ中央銀行が政策金利発表、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(10月)　　3.0％
14:00　景気先行CI指数(9月)　　108.0
14:00　景気一致指数(9月)　　114.6
15:00　工作機械受注(10月)　　16.8％


＜海外＞
09:30　豪・消費者物価指数(10月)　3.4％　3.5％
10:00　NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　2.25％　2.50％
18:00　欧・ECBが金融安定報告公表
20:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(10月)　　6.7％
20:30　ブ・ローン残高(10月)　　1.1％
20:30　ブ・融資残高(10月)　　6兆8440億レアル
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(11月)　　4.94％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22万件
22:30　米・耐久財受注(9月)　　2.9％
23:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(11月)　　43.8
28:00　米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表


英・予算案発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事