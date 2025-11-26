*05:00JST 11月25日のNY為替概況

25日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円40銭から155円80銭まで下落し、引けた。

米民間のADP週次雇用が前週に続き減少したほか米9月小売売上高の伸びが冴えず、さらに、11月消費者信頼感指数の低下に加え、次期FRB議長候補としてハセット国家経済会議（NEC）委員長が最有力候補と報じられると、12月利下げ観測が強まり長期金利が低下。ドル売りに拍車がかかった。

ユーロ・ドルは1.1542ドルから1.1586ドルまで上昇し、引けた。

ユーロ・円は180円33銭から180円70銭まで上昇した。

ポンド・ドルは1.3118ドルまで上昇後、1.3081ドルまで下落。

ドル・スイスは0.8071フランから0.8091フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・ADP週次雇用平均（11/8までの4週）－13500（前回－2500）

・米・9月小売売上高：前月比＋0.2％（予想：＋0.4％、8月：+0.6％）

・米・9月小売売上高(自動車除く)：前月比＋0.3％（予想：+0.3％、8月：＋0.6％）

・米・9月生産者物価指数：前月比＋0.3％（予想：前月比+0.3％、8月―0.1％）

・米・9月生産者物価コア指数：前月比＋0.1％（予想：+0.2％、8月：－0.1％）

・米・9月生産者物価指数：前年比＋2.7％（予想：+2.6％、8月：＋2.7％←＋2.6％）

・米・9月生産者物価コア指数：前年比＋2.6％（予想：＋2.7％、8月：＋2.9％←＋2.8％）

・米・11月フィラデルフィア連銀非製造業活動：－16.3（10月－22.2）

・米・9月FHFA住宅価格指数：前月比0％（予想：＋0.2％、8月：+0.4％）

・米・9月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数：前年比＋1.36％（予想：＋1.4％、8月：＋1.57％←＋1.58％）

・米・11月消費者信頼感指数：88.7（予想：93.3、10月：95.5←94.6）

・米・11月リッチモンド連銀製造業指数：－15（予想―5、1月：-4）

・米・8月企業在庫：前月比0％（予想：+0.0％、7月：＋0.1％←＋0.2％）

・米・10月中古住宅販売成約指数：前月比＋1.9％（予想：前月比＋0.2％、9月：＋0.1％←＋0.0％）

・米・11月ダラス連銀サービス業活動：－2.3（10月―9.4）《KY》