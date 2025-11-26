*00:26JST 【市場反応】米11月消費者信頼感指数の悪化で12月利下げ観測強まる、ドル一段安

コンファレンスボードが発表した米11月消費者信頼感指数は88.7と、10月95.5から予想以上に低下し4月来で最低となった。

同時刻に発表された米10月中古住宅販売成約指数は前月比＋1.9％と、9月＋0.1％から伸びが拡大。予想も上回った。また、米8月企業在庫は前月比0％と、7月＋0.1％から伸びが鈍化。5月来で最低の伸びとなった。

米11月リッチモンド連銀製造業指数は－15と、1月－4から悪化。予想も下回った。

低調な結果を受け12月利下げ観測が強まり、金利低下に伴いドル売りが強まった。ドル・円は156円34銭付近から155円90銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1543ドルから1.1574ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.3132ドルから1.3186ドルまで上昇した。



[経済指標]

・米・11月消費者信頼感指数：88.7（予想：93.3、10月：95.5←94.6）

・米・11月リッチモンド連銀製造業指数：－15（予想―5、10月：-4）

・米・8月企業在庫：前月比0％（予想：+0.0％、7月：＋0.1％←＋0.2％）

・米・10月中古住宅販売成約指数：前月比＋1.9％（予想：前月比＋0.2％、9月：＋0.1％←＋0.0％）《KY》