*23:31JST 【市場反応】米ADP週次雇用/9月小売売上高/9月PPI/9月FHFA住宅価格指数など、ドル売り

米民間のADPが発表した週次雇用平均（11/8）は－13500だった。前回－2500から一段と減少した。

また、米商務省が発表した9月小売売上高は前月比＋0.2％と、8月+0.6％から伸びが予想以上に鈍化し、マイナスとなった5月来で最小の伸び。変動の激しい自動車を除いた小売も前月比＋0.3％と、予想通り8月＋0.7％から伸びが鈍化した。

米9月生産者物価指数（PPI）は前月比＋0.3％と、8月―0.1％からプラスに転じた。前年比では＋2.7％と、予想を上回った。コア指数は前月比＋0.1％と、8月－0.1％からプラス改善も予想を下回った。前年比では＋2.6％と、8月＋2.9％から予想以上に鈍化し7月来で最小の伸びとなった。

その後発表された米連邦住宅金融庁（FHFA）住宅価格指数の9月分は前月比0％と、8月+0.4％から予想以上に伸びが鈍化した。同月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数は前年比＋1.36％となった。伸びは8月＋1.57％から予想以上に鈍化し23年1月来で最低。

米ADP雇用や小売売上高を受け12月の利下げ観測が強まった。ドル売りが優勢となり、ドル・円は156円03銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1543ドルから1.1569ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.3131ドルから1.3168ドルまで上昇した。



