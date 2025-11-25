青山商事、「ウォーリーをさがせ！」第二弾ネクタイ発売、絵本の仕掛け再現

■ネクタイ裏地とハンカチで全12シーンを表現

青山商事<8219>(東証プライム)は11月25日、「ウォーリーをさがせ！」とコラボしたネクタイとハンカチのセット商品を発売した。洋服の青山全店と公式オンラインストアで展開し、絵本の世界観をネクタイ裏地やハンカチに落とし込んだ仕掛け付きの特別仕様とした。ウォーリーの人気とギフト需要を踏まえ、忘年会やクリスマスシーズンに向けた訴求を図る。

同社は、世界累計7000万冊超のベストセラー絵本「ウォーリーをさがせ！」とのコラボ企画第二弾として商品を企画した。ネクタイの小剣に描かれたバッグや帽子などのアイテムと、大剣裏地のキャラクターを、ハンカチのデザインから探し出す遊び心を備え、絵本シリーズ「WHERE’S WALLY NOW？」をモチーフに全12種類の旅シーンを表現した。ネイビーやワインなどビジネスで使いやすい色柄を採用し、実用性と話題性を両立した。

商品はシルク58%・ポリエステル42%のネクタイを中心に、ハンカチ6種類を組み合わせた仕様で、税込5,489円で販売する。特別仕様の青ボーダーのウォーリーが登場する点も特徴で、普段使いから宴席での話題提供、ファン向けギフトまで幅広い用途を見込む。なお、商品化はユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLCとの契約に基づき、和商インターナショナルが生産した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

