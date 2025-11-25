*17:22JST 東京為替：ドル・円は軟調、夕方にかけて下落

25日の東京市場でドル・円は軟調。米連邦準備制度理事会(FRB)の追加利下げ観測でドル売りが先行し、156円98銭から値を下げる展開に。午後はドルに買戻しが入りやや値を戻したが、夕方にかけて株価をにらんだ円買いが再開し156円52銭まで下値を下げた。

・ユ-ロ・円は180円85銭から180円43銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1529ドルから1.1511ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値49,113.82円、高値49,182.32円、安値48,511.95円、終値48,659.52円(前日比33.64円高)

・17時時点：ドル・円156円50-60銭、ユ-ロ・円180円40-50銭

【要人発言】

・中国政府

「米中首脳会談は米国側が呼びかけた」

「高市首相の発言は中国国民の感情を傷つけた」

「（高市首相の）発言は交流と二国間の活動に影響を与えた」

・カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁

「人々はインフレよりも経済的な苦境を感じている」

・城内成長戦略相

「為替市場、投機的な動向を含め高い緊張感を持って見ている」

「（本日夕方の政労使の意見交換に関し）賃上げに向けた機運を醸成したい」

【経済指標】

・独・7-9月期国内総生産改定値：前年比+0.3％（予想：+0.3％、速報：+0.3％）《TY》