関連記事
東証グロ－ス指数は大幅に3日ぶり反落、長期金利上昇や日中関係悪化など警戒
*16:42JST 東証グロ－ス指数は大幅に3日ぶり反落、長期金利上昇や日中関係悪化など警戒
東証グロース市場指数 874.94 -13.92／出来高 2億6319万株／売買代金 1169億円東証グロース市場250指数 667.31 -13.12／出来高 1億5859万株／売買代金 881億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に3日ぶり反落。値下がり銘柄数は336、値上がり銘柄数は240、変わらずは32。
東京市場が3連休中の先週末21日の米国株式市場で、ダウ平均は大幅反発。年内の利下げ期待が再燃したことや、トランプ政権が半導体エヌビディア（NVDA）の一部半導体の対中輸出を承認する可能性が報じられたことなどが株価の支えとなった。昨日24日のダウ平均は続伸。年内の利下げ期待やハイテク株の上昇が株価の支えとなった。また、ベッセント財務長官が、トランプ政権が週内に医療費抑制策を発表する計画を明らかにしたことや米中首脳の電話会談が伝えられたことも投資家心理の改善につながった。
今日のグロ－ス市場は朝方は底堅かったが、午前の中頃からは売りに押される展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.35％安となった。東京市場が3連休中の米株式市場でダウ平均が2営業日合計で1.52％上昇、ナスダック総合指数が同じく合計で3.60％上昇するなど主要指数が堅調だった流れを受け、今日の新興市場は買いが先行した。一方、国内長期金利上昇への警戒感が継続していることに加え、日中関係の悪化が経済に及ぼす影響も懸念されたほか、米エヌビディアの株価が時間外取引で軟調な動きだったことなどを受け、東京市場全体に慎重姿勢が広がり、東証グロース市場指数は午前の中頃からは下げ幅を拡大する動きとなった。
個別では、26年3月期利益予想を下方修正したコンヴァノ＜6574＞、25年12月期業績予想を下方修正したWillSmart＜175A＞、前週末大幅高の反動安となったkubell＜4448＞、前週末までの売り地合いが継続した海帆＜3133＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やフリー＜4478＞が下落。値下がり率上位には、リベラウェア＜218A＞、JDSC＜4418＞などが顔を出した。
一方、発行済株式数の3.86％上限の自社株買いを発表したアスカネット＜2438＞、株主優待制度を導入すると発表したメディア総研＜9242＞、胃酸分泌抑制剤tegoprazanの韓国物質特許訴訟について大法院（第三審）も全件勝訴判決を獲得したと発表したラクオリア創薬＜4579＞、引き続き1対2の株式分割とスパークス・グループ＜8739＞との資本業務提携発表などが手掛かりとなったフォースタ＜7089＞が上げた。時価総額上位銘柄では、技術承継機構＜319A＞やAiロボティクス＜247A＞が上昇。値上がり率上位には、Retty＜7356＞、免疫生物＜4570＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7356|Ｒｅｔｔｙ | 185| 40| 27.59|
2| 9242|メディア総研 | 2167| 400| 22.64|
3| 4570|免疫生物研究所 | 1719| 300| 21.14|
4| 4424|Ａｍａｚｉａ | 605| 100| 19.80|
5| 4255|ＴＨＥＣＯＯ | 1870| 226| 13.75|
6| 155A|情報戦略 | 1607| 167| 11.60|
7| 5243|ｎｏｔｅ | 1579| 159| 11.20|
8| 7089|フォースタ | 2020| 194| 10.62|
9| 6046|リンクバル | 140| 13| 10.24|
10| 3904|カヤック | 544| 48| 9.68|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6574|コンヴァノ | 108| -16| -12.90|
2| 218A|リベラウェア | 1228| -148| -10.76|
3| 4418|ＪＤＳＣ | 1262| -151| -10.69|
4| 7806|ＭＴＧ | 3970| -460| -10.38|
5| 3133|海帆 | 446| -48| -9.72|
6| 2586|フルッタ | 131| -13| -9.03|
7| 4393|バンクオブイノベ | 6970| -690| -9.01|
8| 4594|ブライトパス | 53| -5| -8.62|
9| 5258|ＴＭＮ | 438| -41| -8.56|
10| 4316|ビーマップ | 820| -66| -7.45|《SK》
スポンサードリンク