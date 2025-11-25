*16:25JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小幅反発、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約300円分押し上げ

25日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり122銘柄、値下がり99銘柄、変わらず4銘柄となった。

前日24日の米国株式市場は続伸。年内の利下げ期待やハイテクが引き続き相場を押し上げ、寄り付き後、上昇。人工知能（AI）進展で検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）が続伸し、相場を支援した。ベッセント財務長官が週末のインタビューでトランプ政権が週内に医療費抑制策を発表する計画を明らかにしたことや米中首脳の電話会談が伝えられると、投資家心理が改善し、さらなる買い材料となり、終日堅調に推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、家庭・パーソナル用品は下落した。

米株式市場の動向を横目に、25日の日経平均は反発して取引を開始した。寄付き直後は米連邦準備理事会（FRB）の追加利下げ観測の高まりを受けて半導体・AI関連を中心に買いが先行し、特に一部値がさ株に資金が流入した。また、前週末に米長期金利が低下したことや、対中輸出緩和観測が報じられたことで、為替で円安傾向が進んだ点も下支えとなった。需給面では、前週末の下げ後とあって押し目買いの動きが強まり、値がさ株を中心に上値を追う展開となったが、後場には始値付近まで下落。その後も横ばいに推移したが、かろうじてプラス圏を維持して大引けを迎えた。

大引けの日経平均は前日比33.64円高の48659.52円となった。東証プライム市場の売買高は24億5859万株、売買代金は6兆1958億円、業種別では非鉄金属、鉱業、医薬品などが値上がり率上位、情報・通信業、保険業、空運業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は47.8％、対して値下がり銘柄は48.8％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約204円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、東エレク＜8035＞、TDK＜6762＞、第一三共＜4568＞、住友電工＜5802＞、エーザイ＜4523＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約340円押し下げた。同2位はKDDI＜9433＞となり、ソニーG＜6758＞、コナミG＜9766＞、ディスコ＜6146＞、テルモ＜4543＞、イオン＜8267＞などがつづいた。



*15:00現在

日経平均株価 48659.52(+33.64)

値上がり銘柄数 122(寄与度+571.40)

値下がり銘柄数 99(寄与度-537.76)

変わらず銘柄数 4



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 19080 765 204.56

＜9983＞ ファーストリテ 55990 1190 95.46

＜8035＞ 東エレク 31100 920 92.25

＜6762＞ TDK 2458.5 45 22.56

＜4568＞ 第一三共 3832 132 13.24

＜5802＞ 住友電気工業 6062 364 12.17

＜4523＞ エーザイ 5023 346 11.57

＜7269＞ スズキ 2416.5 58.5 7.82

＜6367＞ ダイキン工業 19730 170 5.68

＜8830＞ 住友不動産 7420 166 5.55

＜6273＞ SMC 53720 1580 5.28

＜2502＞ アサヒGHD 1789.5 40.5 4.06

＜6098＞ リクルートHD 7746 38 3.81

<4507> 塩野義製薬 2733 36 3.61

<8801> 三井不動産 1801 34 3.41

<7911> TOPPAN 4309 191 3.19

<4578> 大塚HD 8660 93 3.11

<8002> 丸紅 3912 87 2.91

<6971> 京セラ 2089.5 10.5 2.81

<7733> オリンパス 2090.5 19 2.54

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 15390 -1700 -340.94

＜9433＞ KDDI 2667 -51.5 -20.66

＜6758＞ ソニーG 4388 -119 -19.89

＜9766＞ コナミG 23830 -330 -11.03

＜6146＞ ディスコ 42760 -1170 -7.82

＜4543＞ テルモ 2431 -29 -7.75

＜8267＞ イオン 2785.5 -70.5 -7.07

<4452> 花王 6383 -206 -6.89

<3659> ネクソン 3635 -92 -6.15

<2802> 味の素 3546 -92 -6.15

<7974> 任天堂 13120 -180 -6.02

<8766> 東京海上HD 5456 -85 -4.26

<2413> エムスリー 2582.5 -52.5 -4.21

<4506> 住友ファーマ 2492.5 -119.5 -3.99

<6988> 日東電工 3751 -23 -3.84

<4021> 日産化学 5111 -114 -3.81

<7203> トヨタ自動車 3077 -20 -3.34

<9735> セコム 5430 -49 -3.28

<8630> SOMPO 4868 -160 -3.21

<6532> ベイカレント 6749 -95 -3.18《CS》