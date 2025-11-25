*14:58JST 出来高変化率ランキング（14時台）～リンクバル、ニッケなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [11月25日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H 70560 1072.722 392.77% 0.003%

＜2016＞ iF米710H 59918 25155.771 345.48% 0.0032%

＜6046＞ リンクバル 2689600 17206.96 322.28% 0.0944%

＜3747＞ インタトレード 3109000 251472.98 286.72% 0.1032%

＜5243＞ note 2502100 305704.76 280.13% 0.1021%

＜1482＞ 米債ヘッジ 370775 76189.332 256.2% 0.0036%

＜3810＞ サイバーS 2499400 92162 231.65% -0.2225%

＜7229＞ ユタカ技研 135200 67977.9 214.42% 0%

＜2936＞ ベースフード 435400 24855.64 204.9% -0.009%

＜2096＞ GXオフィスJリ 16401 4718.238 186.87% 0.0128%

＜3447＞ 信和 187300 32014.76 185.02% 0.0623%

＜2564＞ GXSディビ 140640 74502.275 183.11% 0.0049%

＜3104＞ 富士紡HD 183900 260922.8 180.37% 0.0549%

＜3321＞ ミタチ 204000 67106.32 178.46% 0.0047%

＜155A＞ 情報戦略 1876000 546207.02 169.96% 0.1062%

＜8392＞ 大分銀 140000 167566.8 169.15% 0.0283%

＜6135＞ 牧野フ 296100 715498.4 155.44% -0.0441%

＜4620＞ 藤倉化 283300 43527.58 142.76% 0.0311%

＜3201＞ ニッケ 379200 166762.08 141.79% 0.043%

＜7776＞ セルシード 2269700 198479.92 128.19% -0.0066%

<5959> 岡部 249500 72271.46 118.06% -0.0151%

<2237> iF500ダ 3691 110084.582 114.53% 0.0438%

<3489> フェイスNW 205300 66564.62 109.08% -0.0205%

<3837> アドソル 186900 99558 108.39% 0.0573%

<9268> オプティマス 466600 56852.38 104.7% 0.0392%

<5202> 板硝子 5085200 882515.24 104.4% 0.1225%

<3835> eBASE 215700 37291.9 101.1% -0.035%

<4594> ブライトパス 2755900 68635.44 95.52% -0.0689%

<5036> 日ビジシス 311200 172842.68 95.46% 0.0591%

<238A> 米債25H 555730 35071.088 95.28% 0.0122%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》