ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～リンクバル、ニッケなどがランクイン

2025年11月25日 14:58

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:58JST 出来高変化率ランキング（14時台）～リンクバル、ニッケなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月25日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 70560 　1072.722　 392.77% 0.003%
＜2016＞ iF米710H　　　59918 　25155.771　 345.48% 0.0032%
＜6046＞ リンクバル　　　　　2689600 　17206.96　 322.28% 0.0944%
＜3747＞ インタトレード　　　3109000 　251472.98　 286.72% 0.1032%
＜5243＞ note　　　　　　2502100 　305704.76　 280.13% 0.1021%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　370775 　76189.332　 256.2% 0.0036%
＜3810＞ サイバーS　　　　　2499400 　92162　 231.65% -0.2225%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　　135200 　67977.9　 214.42% 0%
＜2936＞ ベースフード　　　　435400 　24855.64　 204.9% -0.009%
＜2096＞ GXオフィスJリ　　16401 　4718.238　 186.87% 0.0128%
＜3447＞ 信和　　　　　　　　187300 　32014.76　 185.02% 0.0623%
＜2564＞ GXSディビ　　　　140640 　74502.275　 183.11% 0.0049%
＜3104＞ 富士紡HD　　　　　183900 　260922.8　 180.37% 0.0549%
＜3321＞ ミタチ　　　　　　　204000 　67106.32　 178.46% 0.0047%
＜155A＞ 情報戦略　　　　　　1876000 　546207.02　 169.96% 0.1062%
＜8392＞ 大分銀　　　　　　　140000 　167566.8　 169.15% 0.0283%
＜6135＞ 牧野フ　　　　　　　296100 　715498.4　 155.44% -0.0441%
＜4620＞ 藤倉化　　　　　　　283300 　43527.58　 142.76% 0.0311%
＜3201＞ ニッケ　　　　　　　379200 　166762.08　 141.79% 0.043%
＜7776＞ セルシード　　　　　2269700 　198479.92　 128.19% -0.0066%
<5959> 岡部　　　　　　　　249500 　72271.46　 118.06% -0.0151%
<2237> iF500ダ　　　　3691 　110084.582　 114.53% 0.0438%
<3489> フェイスNW　　　　205300 　66564.62　 109.08% -0.0205%
<3837> アドソル　　　　　　186900 　99558　 108.39% 0.0573%
<9268> オプティマス　　　　466600 　56852.38　 104.7% 0.0392%
<5202> 板硝子　　　　　　　5085200 　882515.24　 104.4% 0.1225%
<3835> eBASE　　　　　215700 　37291.9　 101.1% -0.035%
<4594> ブライトパス　　　　2755900 　68635.44　 95.52% -0.0689%
<5036> 日ビジシス　　　　　311200 　172842.68　 95.46% 0.0591%
<238A> 米債25H　　　　　555730 　35071.088　 95.28% 0.0122%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事