*14:16JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ミタチ、板硝子などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月25日 13:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H 70560 1072.722 392.77% 0.003%

＜2016＞ iF米710H 59913 25155.771 345.47% 0.0032%

＜3747＞ インタトレード 2844500 251472.98 278.82% 0.0919%

＜5243＞ note 2189100 305704.76 267.71% 0.1133%

＜1482＞ 米債ヘッジ 349494 76189.332 250.07% 0.003%

＜3810＞ サイバーS 2330200 92162 224.37% -0.2253%

＜7229＞ ユタカ技研 132600 67977.9 212.15% 0%

＜2936＞ ベースフード 429100 24855.64 203.16% -0.012%

＜2096＞ GXオフィスJリ 16374 4718.238 186.67% 0.0077%

＜2564＞ GXSディビ 140182 74502.275 182.71% 0.0034%

＜3104＞ 富士紡HD 175300 260922.8 174.53% 0.0636%

＜3321＞ ミタチ 193900 67106.32 172.25% 0.0011%

＜8392＞ 大分銀 135400 167566.8 165.08% 0.0264%

＜155A＞ 情報戦略 1774800 546207.02 163.07% 0.0958%

＜6046＞ リンクバル 558400 17206.96 159.69% 0.0944%

＜3201＞ ニッケ 365500 166762.08 137.24% 0.0442%

＜4620＞ 藤倉化 238800 43527.58 121.74% 0.0311%

＜7776＞ セルシード 2126800 198479.92 120.12% 0.0033%

＜6135＞ 牧野フ 206200 715498.4 111.51% -0.0335%

＜3489＞ フェイスNW 184300 66564.62 96.08% -0.0301%

<9268> オプティマス 433600 56852.38 95.80% 0.0422%

<4594> ブライトパス 2730200 68635.44 94.39% -0.0517%

<3837> アドソル 166100 99558 94.01% 0.0473%

<5202> 板硝子 4592400 882515.24 91.98% 0.1203%

<2259> iSフラ債H 320 31.555 90.65% 0.0021%

<5036> 日ビジシス 273100 172842.68 80.01% 0.0519%

<6548> 旅工房 284700 24938.28 78.29% -0.0779%

<5834> SBIリーシンク 86100 200969.3 74.93% 0.0234%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》