出来高変化率ランキング（13時台）～ミタチ、板硝子などがランクイン

2025年11月25日 14:16

記事提供元：フィスコ

*14:16JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ミタチ、板硝子などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月25日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 　70560 　1072.722　 392.77% 0.003%
＜2016＞ iF米710H　　 　59913 　25155.771　 345.47% 0.0032%
＜3747＞ インタトレード　　 　2844500 　251472.98　 278.82% 0.0919%
＜5243＞ note　　　　　 　2189100 　305704.76　 267.71% 0.1133%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　 　349494 　76189.332　 250.07% 0.003%
＜3810＞ サイバーS　　　　 　2330200 　92162　 224.37% -0.2253%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　 　132600 　67977.9　 212.15% 0%
＜2936＞ ベースフード　　　 　429100 　24855.64　 203.16% -0.012%
＜2096＞ GXオフィスJリ　 　16374 　4718.238　 186.67% 0.0077%
＜2564＞ GXSディビ　　　 　140182 　74502.275　 182.71% 0.0034%
＜3104＞ 富士紡HD　　　　 　175300 　260922.8　 174.53% 0.0636%
＜3321＞ ミタチ　　　　　　 　193900 　67106.32　 172.25% 0.0011%
＜8392＞ 大分銀　　　　　　 　135400 　167566.8　 165.08% 0.0264%
＜155A＞ 情報戦略　　　　　 　1774800 　546207.02　 163.07% 0.0958%
＜6046＞ リンクバル　　　　 　558400 　17206.96　 159.69% 0.0944%
＜3201＞ ニッケ　　　　　　 　365500 　166762.08　 137.24% 0.0442%
＜4620＞ 藤倉化　　　　　　 　238800 　43527.58　 121.74% 0.0311%
＜7776＞ セルシード　　　　 　2126800 　198479.92　 120.12% 0.0033%
＜6135＞ 牧野フ　　　　　　 　206200 　715498.4　 111.51% -0.0335%
＜3489＞ フェイスNW　　　 　184300 　66564.62　 96.08% -0.0301%
<9268> オプティマス　　　 　433600 　56852.38　 95.80% 0.0422%
<4594> ブライトパス　　　 　2730200 　68635.44　 94.39% -0.0517%
<3837> アドソル　　　　　 　166100 　99558　 94.01% 0.0473%
<5202> 板硝子　　　　　　 　4592400 　882515.24　 91.98% 0.1203%
<2259> iSフラ債H　　　 　320 　31.555　 90.65% 0.0021%
<5036> 日ビジシス　　　　 　273100 　172842.68　 80.01% 0.0519%
<6548> 旅工房　　　　　　 　284700 　24938.28　 78.29% -0.0779%
<5834> SBIリーシンク　 　86100 　200969.3　 74.93% 0.0234%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

