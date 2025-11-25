*14:12JST 株式会社キッズスター：2025年12月期第3四半期決算説明文字起こし（7）

・顧客単価アップの取組み（国内）

「ごっこランドEXPO」は、昨期5ヶ所だった開催数が今期は30ヶ所規模まで見えてきました。

これを達成し、さらにその先の成長につなげていきたいと考えています。

また今年10月には大阪・関西万博で「ごっこランドEXPO」を開催しました。

非常に高い集客力があり、参加者数も想定を上回る盛況となりました。通常のショッピングモールでの開催より高い単価設定でしたが、好評を得る結果となりました。

来年度に向けては、このような大型イベントへの参加を増やしていく方針です。

・顧客単価アップの取組み（海外）

7月にはホーチミン近郊のイオンモールで、「ごっこランドEXPO」をトライアル開催しました。

来場者が非常に多く、今後の事業展開に期待が持てる内容でした。継続的なイベント実施には、現地パートナーとの連携、年間の開催計画、ワークショップ商材の制作など、運営の仕組みづくりが必要です。こうした点を整理し、次の展開を検討してまいります。

以上が、今後の収益拡大に向けた具体的な方向性となります。

第3四半期の説明は以上です。



