株式会社キッズスター：2025年12月期第3四半期決算説明文字起こし（5）

株式会社キッズスター＜248A＞：2025年12月期第3四半期決算説明文字起こし



・「ごっこランド」の累計ダウンロード数とプレイ回数の推移

累計ダウンロード数は800万ダウンロードを突破しました。

プレイ回数については、第1四半期に大きな伸びを示したものの、8月は想定より伸ばせませんでした。

現在は原因を特定し、改善に取り組んでおります。再び成長軌道に乗せていきたいと考えています。

・「ごっこランド」のパビリオン数の推移

パビリオン数は計画通り97件に到達し、今期中に100件超えを目指しています。

・ベトナム版の累計ダウンロード数とプレイ回数の推移

ベトナムではダウンロード数が好調で、9月に200万ダウンロードを突破しました。プレイ回数も夏休み時期の8月に月間400万回を超えています。日本での同時期と比較しても、より早いペースで成長している点が特徴です。



株式会社キッズスター：2025年12月期第3四半期決算説明文字起こし