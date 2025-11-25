*14:04JST 株式会社キッズスター：2025年12月期第3四半期決算説明文字起こし（3）

■当社事業の全体像と強み

まず、当社の主力事業であるアプリ「ごっこランド」について、改めてご紹介いたします。

「ごっこランド」はユーザーが完全無料で利用でき、実在する97社以上の企業の仕事体験やゲームを楽しめるアプリです。

イメージとしては「キッザニアのデジタル版」と捉えていただければ分かりやすいかと思います。

毎年2億回以上プレイされるこのアプリに対し、企業は“パビリオン”として出店することができます。

企業様からは月額定額制（2年契約）で出店料をいただき、契約更新により継続的に収益を得ながらサービスを運営しています。

また、「「ごっこランド」の売上はどのように計上されるのか」というご質問をよく頂戴しますので、こちらも説明いたします。受注後、アプリ内ゲームの開発に約6か月を要します。開発が完了し、ゲームが配信された時点から2年間、売上を月次均等で計上する仕組みとなっています。

「ごっこランドは、大型ショッピングモール等で開催するリアルイベントで、参加企業のオリジナルワークショップを提供し、子どもたちは無料で参加できる内容です。

ビジネスモデルとしては収入源が2つあり、施設側からのイベント運営委託料、ワークショップ参加企業からのイベント出店料で構成されています。

アジア地域は子どもの増加と経済成長が続いており、今後さらに子ども市場の拡大期に入ると見込まれます。

当社としては、デジタル（「ごっこランド」）とリアル（「ごっこランドEXPO」）双方をアジアでセット展開し、日本で築いたブランドポジションの再現を目指します。

アジアには当社のようなサービスがまだないため、いち早く展開し、国内同様にナンバーワンの立ち位置を確立したいと考えています。

