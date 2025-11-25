関連記事
株式会社キッズスター：2025年12月期第3四半期決算説明文字起こし（2）
株式会社キッズスター＜248A＞：2025年12月期第3四半期決算説明文字起こし（1）の続き
■決算説明
お待たせいたしました。お時間となりましたので、ただ今より株式会社キッズスターの2025年12月期第3四半期決算説明会を開始いたします。
本日はご多用のところご視聴いただき、誠にありがとうございます。
初めに、本日の出席者をご紹介いたします。代表取締役の平田でございます。
続きまして、コーポレート部 部長の笠置でございます。
今回の決算説明会は、Zoomウェビナーを用いたライブ配信で実施いたします。
代表取締役の平田より決算の状況を説明した後、皆様からのご質問をお受けいたします。
ご質問はQ&A欄からテキストで随時受け付けておりますので、説明会中いつでもご記入ください。
それでは、平田代表、お願いいたします。
株式会社キッズスターの代表取締役、平田全広でございます。
本日はお忙しい中、決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。
それでは、2025年12月期第3四半期の決算概要についてご説明いたします。資料をご覧ください。
こちらに記載の通り、順を追ってご説明いたします。
