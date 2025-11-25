*13:33JST 米国株見通し：伸び悩みか、利益確定売りに警戒

（13時30分現在）

S&P500先物 6,722.25（+1.00）

ナスダック100先物 24,952.00（+3.75）



米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅高、NYダウ先物は36ドル安。米長期金利は底堅く、本日の米株式市場は売り買い交錯となりそうだ。



24日のNY市場は続伸。ダウは前週末比202ドル高の46448ドルで取引を終えた。年内の利下げ観測が一段と強まり、ハイテク株を中心に買いが優勢となった。連邦準備制度理事会(FRB)当局者が12月会合での利下げ支持を改めて示したことで、金利低下を織り込む動きが広がった。ナスダックは大幅高となり、AI関連を含む主力テクノロジー株が上昇を主導。大手ハイテクが堅調だった一方、ディフェンシブ銘柄には利益確定売りが出た。



本日は伸び悩みか。今晩発表の11月消費者信頼感指数など経済指標の内容が弱ければ、12月の追加利下げ期待が改めて意識され、金利敏感株を中心に買いが入りやすい。小売大手ベストバイの決算発表が注目され、内容が堅調なら感謝祭商戦への期待から小売セクターの支援材料となる見通し。半面、景気減速への懸念が強まれば、積極的な買いは抑制されそうだ。AI関連や半導体株は前日の上昇を受けて一服する可能性があり、利益確定には警戒したい。《TY》