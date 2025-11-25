関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～板硝子、インタトレードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月25日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2090＞ NZAM米7H 70560 1072.722 392.77% 0.003%
＜2016＞ iF米710H 59899 25155.771 345.46% 0.0032%
＜3747＞ インタトレード 960100 251472.98 154.33% 0.1117%
＜3810＞ サイバーS 1253900 92162 153.29% -0.1492%
＜8392＞ 大分銀 114500 167566.8 144.52% 0.0415%
＜3447＞ 信和 131200 32014.76 140.15% 0.0634%
＜1482＞ 米債ヘッジ 136135 76189.332 138.22% 0.0036%
＜3104＞ 富士紡HD 115100 260922.8 122% 0.0926%
＜5243＞ note 595500 305704.76 111.82% 0.1471%
＜3321＞ ミタチ 113900 67106.32 106.99% 0.0137%
＜2259＞ iSフラ債H 320 31.555 90.65% 0.0021%
＜3201＞ ニッケ 244800 166762.08 89.13% 0.0436%
＜7776＞ セルシード 1454700 198479.92 74.33% 0.0267%
＜155A＞ 情報戦略 846100 546207.02 73.4% 0.0972%
＜5959＞ 岡部 168800 72271.46 71.71% -0.0161%
＜4620＞ 藤倉化 145800 43527.58 64.38% 0.0344%
＜9268＞ オプティマス 322500 56852.38 61.31% 0.0483%
＜1487＞ 上米債HE 4235 25120.797 60.99% 0.0047%
＜3837＞ アドソル 122900 99558 59.19% 0.0507%
<25935> 伊藤園1P 49600 48406.02 44.1% -0.0005%
＜5036＞ 日ビジシス 192200 172842.68 41.59% 0.0475%
<6599> エブレン 8000 11830.2 38.3% -0.0281%
<4263> サスメド 134300 83169.46 37.74% 0.025%
<5834> SBIリーシンク 60400 200969.3 36.91% 0.0469%
<6135> 牧野フ 105000 715498.4 36.86% -0.0114%
<1494> One高配 2686 73047.628 33.88% 0.0094%
<6548> 旅工房 183100 24938.28 32.53% -0.0519%
<6373> 大同工 28900 25117.36 31.09% 0.0096%
<5202> 板硝子 2622800 882515.24 30.65% 0.1028%
<1814> 大末建 137100 482935.7 26.51% -0.0097%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
