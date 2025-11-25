ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～板硝子、インタトレードなどがランクイン

2025年11月25日 10:38

記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～板硝子、インタトレードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月25日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 70560 　1072.722　 392.77% 0.003%
＜2016＞ iF米710H　　　59899 　25155.771　 345.46% 0.0032%
＜3747＞ インタトレード　　　960100 　251472.98　 154.33% 0.1117%
＜3810＞ サイバーS　　　　　1253900 　92162　 153.29% -0.1492%
＜8392＞ 大分銀　　　　　　　114500 　167566.8　 144.52% 0.0415%
＜3447＞ 信和　　　　　　　　131200 　32014.76　 140.15% 0.0634%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　136135 　76189.332　 138.22% 0.0036%
＜3104＞ 富士紡HD　　　　　115100 　260922.8　 122% 0.0926%
＜5243＞ note　　　　　　595500 　305704.76　 111.82% 0.1471%
＜3321＞ ミタチ　　　　　　　113900 　67106.32　 106.99% 0.0137%
＜2259＞ iSフラ債H　　　　320 　31.555　 90.65% 0.0021%
＜3201＞ ニッケ　　　　　　　244800 　166762.08　 89.13% 0.0436%
＜7776＞ セルシード　　　　　1454700 　198479.92　 74.33% 0.0267%
＜155A＞ 情報戦略　　　　　　846100 　546207.02　 73.4% 0.0972%
＜5959＞ 岡部　　　　　　　　168800 　72271.46　 71.71% -0.0161%
＜4620＞ 藤倉化　　　　　　　145800 　43527.58　 64.38% 0.0344%
＜9268＞ オプティマス　　　　322500 　56852.38　 61.31% 0.0483%
＜1487＞ 上米債HE　　　　　4235 　25120.797　 60.99% 0.0047%
＜3837＞ アドソル　　　　　　122900 　99558　 59.19% 0.0507%
<25935> 伊藤園1P　　　　　49600 　48406.02　 44.1% -0.0005%
＜5036＞ 日ビジシス　　　　　192200 　172842.68　 41.59% 0.0475%
<6599> エブレン　　　　　　8000 　11830.2　 38.3% -0.0281%
<4263> サスメド　　　　　　134300 　83169.46　 37.74% 0.025%
<5834> SBIリーシンク　　60400 　200969.3　 36.91% 0.0469%
<6135> 牧野フ　　　　　　　105000 　715498.4　 36.86% -0.0114%
<1494> One高配　　　　　2686 　73047.628　 33.88% 0.0094%
<6548> 旅工房　　　　　　　183100 　24938.28　 32.53% -0.0519%
<6373> 大同工　　　　　　　28900 　25117.36　 31.09% 0.0096%
<5202> 板硝子　　　　　　　2622800 　882515.24　 30.65% 0.1028%
<1814> 大末建　　　　　　　137100 　482935.7　 26.51% -0.0097%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

